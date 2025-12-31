Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.