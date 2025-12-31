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Прекратен продукт

Микро музикална система

BTM1560/12

Придайте мощ на мелодиите си

Слушайте цифрова музика от своя смартфон чрез Bluetooth или възпроизвеждайте MP3-CD и CD-R/RW на тази микро система Philips. Басрефлексните високоговорители и максималната изходна мощност от 30 W създават ехтящи баси и изпълващ помещението звук.

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Придайте мощ на мелодиите си

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Максимална изходна мощност 30 W RMS

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Режимът на готовност на Bluetooth е винаги включен за лесно повторно свързване

Режимът на готовност на Bluetooth е винаги включен за лесно повторно свързване

След като вашето смарт устройство бъде свързано веднъж, вашата музикална система Philips може да излезе от режима на готовност посредством неговата Bluetooth функция. Това ще активира и Bluetooth източника, за да бъде по-лесно и по-бързо поточното предаване на музика по всяко време.

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