Прекратен продукт
BTM1560/12
Придайте мощ на мелодиите си
Слушайте цифрова музика от своя смартфон чрез Bluetooth или възпроизвеждайте MP3-CD и CD-R/RW на тази микро система Philips. Басрефлексните високоговорители и максималната изходна мощност от 30 W създават ехтящи баси и изпълващ помещението звук.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.
След като вашето смарт устройство бъде свързано веднъж, вашата музикална система Philips може да излезе от режима на готовност посредством неговата Bluetooth функция. Това ще активира и Bluetooth източника, за да бъде по-лесно и по-бързо поточното предаване на музика по всяко време.
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