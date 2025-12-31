HiFi стерео звук, който подхожда на вашия дом

Слушайте вашата музика от смартфон, възпроизвеждайте поточно музикалната си библиотека през Bluetooth и възпроизвеждайте MP3-CD с тази компактна "всичко в едно" музикална система на Philips. След което се свържете към любимите ви радиопредавания със съвместимост с DAB+ и FM.