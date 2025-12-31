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Прекратен продукт

Микро музикална система

BTB2670/12

HiFi стерео звук, който подхожда на вашия дом

Слушайте вашата музика от смартфон, възпроизвеждайте поточно музикалната си библиотека през Bluetooth и възпроизвеждайте MP3-CD с тази компактна "всичко в едно" музикална система на Philips. След което се свържете към любимите ви радиопредавания със съвместимост с DAB+ и FM.

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HiFi стерео звук, който подхожда на вашия дом

  • Bluetooth

  • с MULTIPAIR

  • DAB+

Режимът на готовност на Bluetooth е винаги включен за лесно повторно свързване

Режимът на готовност на Bluetooth е винаги включен за лесно повторно свързване

След като вашето смарт устройство бъде свързано веднъж, вашата музикална система Philips може да излезе от режима на готовност посредством неговата Bluetooth функция. Това ще активира и Bluetooth източника, за да бъде по-лесно и по-бързо поточното предаване на музика по всяко време.

Компактният дизайн се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

Компактният дизайн се побира навсякъде и подхожда на всеки начин на живот. С елегантния си дизайн и размери компактният приемник е подходящ за всяко помещение.

Бързо и ефикасно зареждане с USB за вашето смарт устройство

Бързо и ефикасно зареждане с USB за вашето смарт устройство

USB портът не е само за възпроизвеждане на музика. Интелигентната USB система за управление на захранването дава възможност 2 A бързозареждащ ток да зарежда бързо вашето смарт устройство, когато музикалната система е в режим на готовност.

Технически данни

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