Прекратен продукт
BTB2670/12
HiFi стерео звук, който подхожда на вашия дом
Слушайте вашата музика от смартфон, възпроизвеждайте поточно музикалната си библиотека през Bluetooth и възпроизвеждайте MP3-CD с тази компактна "всичко в едно" музикална система на Philips. След което се свържете към любимите ви радиопредавания със съвместимост с DAB+ и FM.
Bluetooth
с MULTIPAIR
DAB+
След като вашето смарт устройство бъде свързано веднъж, вашата музикална система Philips може да излезе от режима на готовност посредством неговата Bluetooth функция. Това ще активира и Bluetooth източника, за да бъде по-лесно и по-бързо поточното предаване на музика по всяко време.
Компактният дизайн се побира навсякъде и подхожда на всеки начин на живот. С елегантния си дизайн и размери компактният приемник е подходящ за всяко помещение.
USB портът не е само за възпроизвеждане на музика. Интелигентната USB система за управление на захранването дава възможност 2 A бързозареждащ ток да зарежда бързо вашето смарт устройство, когато музикалната система е в режим на готовност.
Отзиви