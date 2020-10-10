Прекратен продукт
Повече мощност за музиката ви
Преоткрийте албумите, които обичате. Елегантната микро система ви предоставя 70 W богат звук, за да се наслаждавате на всичко – от класически компактдискове до вашия най-нов списък за изпълнение. Басрефлексните високоговорители подобряват звука с дълбоки, ниски тонове.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
BonSky
10/10/2020
Polska
Bardzo dobra jakość dźwięku
Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.
Предимства
Jakość dźwięku
Недостатъци
Brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTB2570 Mikrowieża
Дата на използване 2019-10-10
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTB2570 Mikrowieża
Дата на използване 2019-10-10