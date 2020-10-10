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Прекратен продукт

Микро музикална система

BTB2570/12

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Повече мощност за музиката ви

Преоткрийте албумите, които обичате. Елегантната микро система ви предоставя 70 W богат звук, за да се наслаждавате на всичко – от класически компактдискове до вашия най-нов списък за изпълнение. Басрефлексните високоговорители подобряват звука с дълбоки, ниски тонове.

Виж всички предимства

Повече мощност за музиката ви

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

70 W максимална изходна мощност

USB. Свързвайте музикални устройства мигновено

2-лентови басрефлексни високоговорители. Плътни, мощни ниски тонове

Технически данни

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

10/10/2020

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dźwięku

Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.

Предимства

Jakość dźwięku

Недостатъци

Brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTB2570 Mikrowieża

Дата на използване 2019-10-10

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTB2570 Mikrowieża

Дата на използване 2019-10-10

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