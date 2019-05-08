Прекратен продукт
Дръжте мелодиите си под ръка
Компактност, която можете да вземете навсякъде, се съчетава с чудесен звук и разнообразие от цветове. В комбинация с вградено безжично поточно извличане чрез Bluetooth BT100 е идеална за тези, които обичат да пътуват със стил.
Bluetooth®
Вграден микрофон за разговори
Акумулаторна батерия
2 W
Функцията против изрязване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото й качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковете в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковете, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.
Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви позволява да се наслаждавате на любимата си музика без плетеницата от захранващи кабели и без неудобството да търсите електрически контакт. Слушате прекрасна музика, сега със свободата на пълната преносимост.
4.3
от 5
16
Отзиви
87%
препоръчват този продукт
Alex97
08/05/2019
România
Un produs cu raport calitate preț foarte bun.
Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT100B boxă portabilă wireless
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT100B boxă portabilă wireless
Adrian80
07/05/2019
România
Un produs bun
- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT100A boxă portabilă wireless
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT100A boxă portabilă wireless
Jacek1279
12/01/2019
Polska
polecam
Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy