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Прекратен продукт

безжична портативна тонколона

BT100M/00

4.3

| (16) Отзиви | 87% препоръчват този продукт

Дръжте мелодиите си под ръка

Компактност, която можете да вземете навсякъде, се съчетава с чудесен звук и разнообразие от цветове. В комбинация с вградено безжично поточно извличане чрез Bluetooth BT100 е идеална за тези, които обичат да пътуват със стил.

Виж всички предимства

Дръжте мелодиите си под ръка

  • Bluetooth®

  • Вграден микрофон за разговори

  • Акумулаторна батерия

  • 2 W

Функция против изрязване за силна музика без изкривяване

Функция против изрязване за силна музика без изкривяване

Функцията против изрязване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото й качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковете в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковете, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.

Усъвършенствано аудио представяне с компактна конструкция

Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде

Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде

Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви позволява да се наслаждавате на любимата си музика без плетеницата от захранващи кабели и без неудобството да търсите електрически контакт. Слушате прекрасна музика, сега със свободата на пълната преносимост.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

16

Отзиви

87%

препоръчват този продукт

1

08/05/2019

România

România

Un produs cu raport calitate preț foarte bun.

Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT100B boxă portabilă wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT100B boxă portabilă wireless

07/05/2019

România

România

Un produs bun

- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT100A boxă portabilă wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT100A boxă portabilă wireless

12/01/2019

Polska

Polska

polecam

Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

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