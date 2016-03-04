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Прекратен продукт

WhiteVisionкрушка за предни фарове на кола

9006WHVB1

1

| (1) Рецензия

Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно

Лампите Philips WhiteVision придават интензивен бял ксенонов вид на предните фарове на автомобила ви за първокласно шофьорско изживяване през нощта. Увеличената яркост с 60% по-бяла светлина прави WhiteVision идеалната комбинация от стил и безопасност.<br>

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Наситен бял ксенонов ефект

Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно

  • Тип крушка: HB4

  • Опаковка от: 1

  • 12,8 V, 55 W

Първокласно шофьорско изживяване с наситено бял Xenon ефект

Надминавайки всички сини крушки за автомобил на пазара, предните фарове на Philips WhiteVision са правилният избор за шофьори, които имат желание да шофират със стил, без да правят компромиси с безопасността. С висока цветова температура и стилна бяла фасунга, WhiteVision е най-добрата актуализация за вашите главни фарове. Патентованата от Phlilips технология за покрития от трето поколение е един еволюционен шедьовър, който превръща WhiteVision в първия преден фар с истински бяла светлина.

Бял ксенонов ефект за изтънчен вид

WhiteVision придава на фаровете на вашата кола първокласния вид, който притежава всеки изтънчен автомобил.

Отчетлив лъч с интензивна бяла светлина

Отчетлив лъч с интензивна бяла светлина

С до 3700 Келвина и интензивна бяла светлина, предните фарове на Philips WhiteVision осветяват пътя пред вас с отчетлива бяла светлина, която незабавно елиминира тъмнината. Първокласна светлина за първокласно шофьорско изживяване.

Технически данни

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Отзиви

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1.0

от 5

1

Рецензия

5
4
3
2

04/03/2016

Polska

Polska

Bardzo ładny efekt ale na krótką metę.

Żarówki zakupiłem w kwietniu 2015r, na początku sprawowały się świetnie, jasne białe światło dobrze oświetlało drogę ale niestety po 5 miesiącach straciły swoja barwę świetlna, praktycznie nie oświetlały drogi widoczność ograniczyła się do 5 metrów (od maski samochodu), teraz nadają się tylko do wyrzucenia.

Този отзив е направен за WhiteVision 9006WHVB1 żarówka samochodowa

Този отзив е направен за WhiteVision 9006WHVB1 żarówka samochodowa

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      1. В сравнение със стандартните халогенни лампи

      2. Приложението се различава според вида лампа