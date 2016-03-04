Прекратен продукт
9006WHVB1
Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
Лампите Philips WhiteVision придават интензивен бял ксенонов вид на предните фарове на автомобила ви за първокласно шофьорско изживяване през нощта. Увеличената яркост с 60% по-бяла светлина прави WhiteVision идеалната комбинация от стил и безопасност.<br>
Тип крушка: HB4
Опаковка от: 1
12,8 V, 55 W
Надминавайки всички сини крушки за автомобил на пазара, предните фарове на Philips WhiteVision са правилният избор за шофьори, които имат желание да шофират със стил, без да правят компромиси с безопасността. С висока цветова температура и стилна бяла фасунга, WhiteVision е най-добрата актуализация за вашите главни фарове. Патентованата от Phlilips технология за покрития от трето поколение е един еволюционен шедьовър, който превръща WhiteVision в първия преден фар с истински бяла светлина.
WhiteVision придава на фаровете на вашата кола първокласния вид, който притежава всеки изтънчен автомобил.
С до 3700 Келвина и интензивна бяла светлина, предните фарове на Philips WhiteVision осветяват пътя пред вас с отчетлива бяла светлина, която незабавно елиминира тъмнината. Първокласна светлина за първокласно шофьорско изживяване.
1.0
от 5
1
Рецензия
Bart85
04/03/2016
Polska
Bardzo ładny efekt ale na krótką metę.
Żarówki zakupiłem w kwietniu 2015r, na początku sprawowały się świetnie, jasne białe światło dobrze oświetlało drogę ale niestety po 5 miesiącach straciły swoja barwę świetlna, praktycznie nie oświetlały drogi widoczność ograniczyła się do 5 metrów (od maski samochodu), teraz nadają się tylko do wyrzucenia.
Този отзив е направен за WhiteVision 9006WHVB1 żarówka samochodowa
Този отзив е направен за WhiteVision 9006WHVB1 żarówka samochodowa
В сравнение със стандартните халогенни лампи
Приложението се различава според вида лампа