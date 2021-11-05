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  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
  • Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно

Прекратен продукт

Xenon WhiteVisionКсенонова крушка за автомобилни фарове

85415WHVS1

4.3
| (31) Отзиви
Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
Лампите Philips Xenon WhiteVision създават интензивен бял цвят за вашия автомобил и подобряват видимостта с до 6000 Kелвина бяла светлина на пътя. Перфектният избор за ксенонови предни фарове, които отговарят на вида на LED светлините.
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Съвършено бял LED ефект

Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно

  • Тип крушка: D1S

  • Опаковка: 1

  • 85 V, 35 W

100% одобрено за пътната мрежа, 100% наситена бяла светлина

Xenon WhiteVision е ECE сертифицирана и одобрена за пътната мрежа интензивна бяла светлина. Тя ви осигурява първокласна висока видимост, без да дразни насрещния трафик, благодарение на цвят на предните светлини, който е хармонизиран с LED светлините.

По-добър контраст за подобрена видимост и по-безопасно шофиране

Максимално бялата светлина със цветна температура от 5000 K означава, че предните ви фарове отразяват по-добре пътните маркировки и знаци. По-бялата светлина помага за по-добра концентрация, както и да останете нащрек през нощта, за да се насладите на по-комфортно и безопасно шофиране.

Лампите за автомобили на Philips са много устойчиви

Kварцовото UV стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира риска от ранна повреда. Лампите за автомобили с кварцово UV стъкло на Philips позволяват повишено налягане във вътрешността на лампата, за да се генерира по-мощна светлина и удължен срок на експлоатация.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

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Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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