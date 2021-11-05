Прекратен продукт
85415WHVS1
Тип крушка: D1S
Опаковка: 1
85 V, 35 W
Xenon WhiteVision е ECE сертифицирана и одобрена за пътната мрежа интензивна бяла светлина. Тя ви осигурява първокласна висока видимост, без да дразни насрещния трафик, благодарение на цвят на предните светлини, който е хармонизиран с LED светлините.
Максимално бялата светлина със цветна температура от 5000 K означава, че предните ви фарове отразяват по-добре пътните маркировки и знаци. По-бялата светлина помага за по-добра концентрация, както и да останете нащрек през нощта, за да се насладите на по-комфортно и безопасно шофиране.
Kварцовото UV стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира риска от ранна повреда. Лампите за автомобили с кварцово UV стъкло на Philips позволяват повишено налягане във вътрешността на лампата, за да се генерира по-мощна светлина и удължен срок на експлоатация.
4.3
от 5
31
Отзиви
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Предимства
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Недостатъци
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
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Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар