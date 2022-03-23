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Прекратен продукт

Xenon WhiteVisionКсенонова крушка за автомобилни фарове

85126WHVS1

4.3

| (47) Отзиви

Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно

Лампите Philips Xenon WhiteVision създават интензивен бял цвят за вашия автомобил и подобряват видимостта с до 6000 Kелвина бяла светлина на пътя. Перфектният избор за ксенонови предни фарове, които отговарят на вида на LED светлините.

Виж всички предимства

Отчетлива бяла ксенонова светлина, която отговаря на LED

Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно

  • Тип крушка: D2R

  • Опаковка: 1

  • 85 V, 35 W

100% одобрено за пътната мрежа, 100% наситена бяла светлина

Xenon WhiteVision е ECE сертифицирана и одобрена за пътната мрежа интензивна бяла светлина. Тя ви осигурява първокласна висока видимост, без да дразни насрещния трафик, благодарение на цвят на предните светлини, който е хармонизиран с LED светлините.

По-добър контраст за подобрена видимост и по-безопасно шофиране

Максимално бялата светлина със цветна температура от 5000 K означава, че предните ви фарове отразяват по-добре пътните маркировки и знаци. По-бялата светлина помага за по-добра концентрация, както и да останете нащрек през нощта, за да се насладите на по-комфортно и безопасно шофиране.

Лампите за автомобили на Philips са много устойчиви

Kварцовото UV стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира риска от ранна повреда. Лампите за автомобили с кварцово UV стъкло на Philips позволяват повишено налягане във вътрешността на лампата, за да се генерира по-мощна светлина и удължен срок на експлоатация.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

47

Отзиви

23/03/2022

България

България

Продуктът предоставя качеството, което рекламира.

Продуктът предоставя всички рекламирани и обявени качества. Опаковката е удобна, качествено изработена и предоставя оптимално съхранение. Крушките, както обявено, предоставят светлината - яркостта и далечината на осветеност, която рекламират. Действително наистина добър продукт.

Предимства

Яркостта и радиусът на осветеност.

Недостатъци

Малък живот на експлоатация, но това е очаквано, предвид гопосочените предимства.

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Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели

Дата на използване 2021-02-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели

Дата на използване 2021-02-23

24/01/2018

България

България

Страхотни крушки

Вече 3 години съм с тях и одавна надхвърлиха живота си от 450 часа. Пак ще купя същите или по-висок клас. Силно препоръчвам!

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Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

18/12/2014

България

България

Осезаема разлика в осветеността

Единствено ме притеснява времето на работа в повечето сайтове се пише че издържат по няколко месеца

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

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