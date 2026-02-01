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Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
Ксеноновите крушки Philips LongerLife автоматично се предлагат с 4-годишна гаранция. Просто регистрирайте покупката си онлайн, за да удължите гаранцията си с допълнителни 3 години безплатно. Така че можете да се чувствате в безопасност през следващите 7 години.
Тип крушка: D2R
85 V, 35 W
Брой лампи: 1
Крушките Philips LongerLife Xenon предлагат високи нива на качество и безопасност. От датата на покупка автоматично получавате 4-годишна гаранция безплатно.
Ксеноновите крушки LongerLife имат по-дълъг експлоатационен живот от всяка ксенонова крушка на Philips. За да сте напълно спокойни, можете да получите допълнителна 3-годишна гаранция безплатно. Просто се регистрирайте на https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty и следвайте 3 лесни стъпки: 1. Първо проверете дали сте закупили оригинален продукт на Philips, като използвате стикера със сертификат за автентичност, който се намира върху опаковката на продукта. 2. След като проверите, попълнете данните си онлайн и представете доказателство за покупката. 3. Накрая разпечатайте и запазете сертификата си за 7-годишна гаранция.
UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможността за повишено налягане във вътрешността на лампата UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина.
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