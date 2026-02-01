Просто се регистрирайте онлайн, за да удължите гаранцията си

Ксеноновите крушки LongerLife имат по-дълъг експлоатационен живот от всяка ксенонова крушка на Philips. За да сте напълно спокойни, можете да получите допълнителна 3-годишна гаранция безплатно. Просто се регистрирайте на https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty и следвайте 3 лесни стъпки: 1. Първо проверете дали сте закупили оригинален продукт на Philips, като използвате стикера със сертификат за автентичност, който се намира върху опаковката на продукта. 2. След като проверите, попълнете данните си онлайн и представете доказателство за покупката. 3. Накрая разпечатайте и запазете сертификата си за 7-годишна гаранция.