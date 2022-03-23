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Xenon LongerLifeГаранция на ксенонови крушки

85126SYC1

4.3

| (47) Отзиви

Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано

Ксеноновите крушки Philips LongerLife автоматично се предлагат с 4-годишна гаранция. Просто регистрирайте покупката си онлайн, за да удължите гаранцията си с допълнителни 3 години безплатно. Така че можете да се чувствате в безопасност през следващите 7 години.

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Удължете 4-годишната си гаранция до 7 години с 3 лесни стъпки

Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано

  • Тип крушка: D2R

  • 85 V, 35 W

  • Брой лампи: 1

Ксеноновите крушки LongerLife се предлагат безплатно с 4-годишна гаранция.

Ксеноновите крушки LongerLife се предлагат безплатно с 4-годишна гаранция.

Крушките Philips LongerLife Xenon предлагат високи нива на качество и безопасност. От датата на покупка автоматично получавате 4-годишна гаранция безплатно.

Просто се регистрирайте онлайн, за да удължите гаранцията си

Просто се регистрирайте онлайн, за да удължите гаранцията си

Ксеноновите крушки LongerLife имат по-дълъг експлоатационен живот от всяка ксенонова крушка на Philips. За да сте напълно спокойни, можете да получите допълнителна 3-годишна гаранция безплатно. Просто се регистрирайте на https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty и следвайте 3 лесни стъпки: 1. Първо проверете дали сте закупили оригинален продукт на Philips, като използвате стикера със сертификат за автентичност, който се намира върху опаковката на продукта. 2. След като проверите, попълнете данните си онлайн и представете доказателство за покупката. 3. Накрая разпечатайте и запазете сертификата си за 7-годишна гаранция.

Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло

Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло

UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможността за повишено налягане във вътрешността на лампата UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

47

Отзиви

23/03/2022

България

България

Продуктът предоставя качеството, което рекламира.

Продуктът предоставя всички рекламирани и обявени качества. Опаковката е удобна, качествено изработена и предоставя оптимално съхранение. Крушките, както обявено, предоставят светлината - яркостта и далечината на осветеност, която рекламират. Действително наистина добър продукт.

Предимства

Яркостта и радиусът на осветеност.

Недостатъци

Малък живот на експлоатация, но това е очаквано, предвид гопосочените предимства.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели

Дата на използване 2021-02-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели

Дата на използване 2021-02-23

24/01/2018

България

България

Страхотни крушки

Вече 3 години съм с тях и одавна надхвърлиха живота си от 450 часа. Пак ще купя същите или по-висок клас. Силно препоръчвам!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

18/12/2014

България

България

Осезаема разлика в осветеността

Единствено ме притеснява времето на работа в повечето сайтове се пише че издържат по няколко месеца

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

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