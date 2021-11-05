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  • Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
  • Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
  • Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
  • Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
  • Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
  • Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
  • Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
  • Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
  • Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
  • Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
  • Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
  • Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
  • Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
  • Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
  • Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
  • Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано

Xenon LongerLifeГаранция на ксенонови крушки

85122SYS1

4.3
| (31) Отзиви
Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано
Ксеноновите крушки Philips LongerLife автоматично се предлагат с 4-годишна гаранция. Просто регистрирайте покупката си онлайн, за да удължите гаранцията си с допълнителни 3 години безплатно. Така че можете да се чувствате в безопасност през следващите 7 години.
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Удължете 4-годишната си гаранция до 7 години с 3 лесни стъпки

Ние се грижим за вашата безопасност – гарантирано

  • Тип крушка: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Брой лампи: 1

Ксеноновите крушки LongerLife се предлагат безплатно с 4-годишна гаранция.

Ксеноновите крушки LongerLife се предлагат безплатно с 4-годишна гаранция.

Крушките Philips LongerLife Xenon предлагат високи нива на качество и безопасност. От датата на покупка автоматично получавате 4-годишна гаранция безплатно.

Просто се регистрирайте онлайн, за да удължите гаранцията си

Просто се регистрирайте онлайн, за да удължите гаранцията си

Ксеноновите крушки LongerLife имат по-дълъг експлоатационен живот от всяка ксенонова крушка на Philips. За да сте напълно спокойни, можете да получите допълнителна 3-годишна гаранция безплатно. Просто се регистрирайте на https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty и следвайте 3 лесни стъпки: 1. Първо проверете дали сте закупили оригинален продукт на Philips, като използвате стикера със сертификат за автентичност, който се намира върху опаковката на продукта. 2. След като проверите, попълнете данните си онлайн и представете доказателство за покупката. 3. Накрая разпечатайте и запазете сертификата си за 7-годишна гаранция.

Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло

Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло

UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможността за повишено налягане във вътрешността на лампата UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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