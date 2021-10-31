Прекратен продукт
Споделяйте спомените си
Колко цифрови снимки се крият в компютъра ви? Вижте, споделете, подредете и оживете спомените си с вашия фото дисплей Philips PhotoFrame™ – най-лесният начин да споделяте спомените си, като показвате своите цифрови снимки с поразително качество - без компютър.
17,8 см (7") LCD
Пропорции 16:9
USB съединител за лесно разглеждане и споделяне на снимки, съхранени на USB флаш-диск.
Това е ефект за слайдшоу, с който снимките се показват в колаж, автоматично събиращ заедно различни снимки на случаен принцип, за да се избягнат неугледните рамки, които могат да се получат при снимки с по-малък размер от този на екрана.
RadiantColor е изключителна технология на Philips за показване на по-малки снимки с оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне към страните на екрана на цветовете по ръбовете на снимки, които са по-малки от размера на екрана, като се премахват черните полета и геометричните изкривявания.
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4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Stringer
31/10/2021
Україна
Чудова фоторамка
Простий та універсальний дизайн, металева підніжка, підтримка карт пам'яті та флешек. Непоганий дисплей.
Предимства
Ціна, дизайн, можливість як ставити горизонтально/веритально так і кріпити на стіну.
Недостатъци
Не вистачає довжини дрота живлення. Маленька роздільна здатність фото (800х600).
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8FF3FPW PhotoFrame
Дата на използване 2019-10-31
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8FF3FPW PhotoFrame
Дата на използване 2019-10-31