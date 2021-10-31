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Прекратен продукт

PhotoFrame

7FF3FPW/00

4

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Споделяйте спомените си

Колко цифрови снимки се крият в компютъра ви? Вижте, споделете, подредете и оживете спомените си с вашия фото дисплей Philips PhotoFrame™ – най-лесният начин да споделяте спомените си, като показвате своите цифрови снимки с поразително качество - без компютър.

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Споделяйте спомените си

  • 17,8 см (7") LCD

  • Пропорции 16:9

Разглеждане на снимки от USB флаш-диск без компютър

USB съединител за лесно разглеждане и споделяне на снимки, съхранени на USB флаш-диск.

Забавлявайте се с колажи: показвайте няколко снимки в един изглед

Това е ефект за слайдшоу, с който снимките се показват в колаж, автоматично събиращ заедно различни снимки на случаен принцип, за да се избягнат неугледните рамки, които могат да се получат при снимки с по-малък размер от този на екрана.

Добавете ново излъчване към старите спомени с RadiantColor

RadiantColor е изключителна технология на Philips за показване на по-малки снимки с оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне към страните на екрана на цветовете по ръбовете на снимки, които са по-малки от размера на екрана, като се премахват черните полета и геометричните изкривявания.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Чудова фоторамка

Простий та універсальний дизайн, металева підніжка, підтримка карт пам'яті та флешек. Непоганий дисплей.

Предимства

Ціна, дизайн, можливість як ставити горизонтально/веритально так і кріпити на стіну.

Недостатъци

Не вистачає довжини дрота живлення. Маленька роздільна здатність фото (800х600).

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8FF3FPW PhotoFrame

Дата на използване 2019-10-31

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8FF3FPW PhotoFrame

Дата на използване 2019-10-31

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