Прекратен продукт
65PUS6703/12
Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
Отпуснете се и се насладете на богатото 4K UHD качество на Smart TV, който е изключително лесен за използване. Получете незабавно достъп до любимото си съдържание със SAPHI. Pixel Precise Ultra HD прави всичко да изглежда плавно и отчетливо, а Ambilight свързва всичко заедно.
Телевизор Ambilight 164 см (65")
Индекс на качеството на образа 1100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Благодарение на специалния ни софтуер, който анализира картината в 6400 различни зони и я регулира, ще се наслаждавате на невероятен контраст и качество на картината за наистина реалистично изживяване.
DTS HD оптимизира обработването на звука, като запазва оригиналното звуково съдържание така, че да можете да се насладите на по-добър звук от вашите високоговорители с кристално ясен диалог.
SAPHI е бърза, интуитивна операционна система, която превръща използването на вашия Philips Smart TV в истинско удоволствие. Наслаждавайте се на страхотно качество на картината и достъп с един бутон до ясно меню, базирано на икони. Работете с телевизора си с лекота и бързо навигирайте до популярни приложения за Philips Smart TV, включително YouTube, Netflix и други.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
3.6
от 5
97
Отзиви
Митко950106
28/10/2019
България
Страхотен продукт но дисплейте бързо се развалят
Непрепоръчвам този продукт Дисплеят се разваля бързо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6700 series 43PUS6703 Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6700 series 43PUS6703 Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
Strahil77
05/05/2019
България
Отлична характеристика за продукта
Не намерих никакви дефекти в този телевизор. Има всичко от което се нуждаете. Амбилайт (лудост) нещо невероятно. Картина- удивителна. Звук няма какво да искаш повече. Дизайн-уникален.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6700 series 43PUS6703 Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6700 series 43PUS6703 Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
Antei
12/11/2019
Україна
Цей продукт має відмінні функції
ТВ просто чудовий. Картинка відмінна. Від ambilight просто в захваті. Ціна-якість (СУПЕР). Дякую Filips.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6700 series 55PUS6703 Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6700 series 55PUS6703 Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast и Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).