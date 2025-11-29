65BDL3650Q/02
Отличете се от тълпата
Информирайте и очаровайте с цифров дисплей Philips Q-Line 4K Ultra HD. Това надеждно, лесно за монтиране решение за информационни дисплеи, работещо с Android, е готово за дистанционно управление с Wave, което ви дава пълен контрол по всяко време и навсякъде.
Свързвайте и управлявайте вашето съдържание чрез облака с интегрирания HTML5 браузър. Използвайки браузъра, базиран на Chromium, проектирайте своето съдържание онлайн и свързвайте един дисплей или цялата си мрежа. Преглеждайте съдържанието както в пейзажен, така и в портретен режим с Full HD разделителна способност. Просто свържете дисплея с интернет чрез Wi-Fi или RJ45 кабел и се насладете на списъците за изпълнение, които сте създали сами.
От решаващо значение за взискателните търговски приложения, FailOver е революционна технология, която автоматично възпроизвежда резервно съдържание на екрана в малко вероятния случай на повреда на входния източник или приложението. Просто изберете основен вход и връзка FailOver и сте готови за незабавна защита на съдържанието.
Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB или от вътрешна памет. Вашият професионален дисплей на Philips ще се събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.
Безжично споделяне на екрана с помощта на съществуващата ви Wi-Fi мрежа за незабавно и сигурно свързване на устройства или използвайте нашата опционална HDMI Interact тапа, за да прехвърлите директно на екрана, без да се свързвате в защитената мрежа.
Работещи с нашата Android 10 SoC платформа, тези работни професионални дисплеи Philips са оптимизирани за собствени приложения за Android, а можете да инсталирате и уеб приложения директно на дисплея. Те са гъвкави и сигурни, гарантиращи, че спецификациите на дисплея остават в крак с времето за по-дълго време.
Отключете мощността, гъвкавостта и интелигентността на вашите дисплеи Philips Q-Line дистанционно с Wave. Тази еволюционна облачна платформа ви дава пълен контрол с опростена инсталация и настройка, наблюдение и контролиране на дисплеи, надграждане на фърмуера, управление на списъци за изпълнение и задаване на графици за захранване. Спестява ви време, енергия и има благоприятно въздействие върху околната среда.
