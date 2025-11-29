Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Отличете се от тълпата Отличете се от тълпата Отличете се от тълпата

    Signage Solutions Q-Line дисплей

    65BDL3650Q/02

    Отличете се от тълпата

    Информирайте и очаровайте с цифров дисплей Philips Q-Line 4K Ultra HD. Това надеждно, лесно за монтиране решение за информационни дисплеи, работещо с Android, е готово за дистанционно управление с Wave, което ви дава пълен контрол по всяко време и навсякъде.

    Този продукт вече не се предлага

    Signage Solutions Q-Line дисплей

    Сходни продукти

    Вижте всички Unmapped

    Отличете се от тълпата

    Вашият многофункционален и лесен за настройка 18/7 дисплей

    • 65"
    • Директно светодиодно фоново осветление
    • Ultra HD

    Свързвайте и управлявайте вашето съдържание чрез облака

    Свързвайте и управлявайте вашето съдържание чрез облака с интегрирания HTML5 браузър. Използвайки браузъра, базиран на Chromium, проектирайте своето съдържание онлайн и свързвайте един дисплей или цялата си мрежа. Преглеждайте съдържанието както в пейзажен, така и в портретен режим с Full HD разделителна способност. Просто свържете дисплея с интернет чрез Wi-Fi или RJ45 кабел и се насладете на списъците за изпълнение, които сте създали сами.

    FailOver. Уверете се, че дисплеят ви никога няма да се изгаси

    От решаващо значение за взискателните търговски приложения, FailOver е революционна технология, която автоматично възпроизвежда резервно съдържание на екрана в малко вероятния случай на повреда на входния източник или приложението. Просто изберете основен вход и връзка FailOver и сте готови за незабавна защита на съдържанието.

    Лесно планиране на съдържание от USB или вътрешна памет

    Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB или от вътрешна памет. Вашият професионален дисплей на Philips ще се събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.

    Опционен софтуер Interact за безжично споделяне на екран

    Безжично споделяне на екрана с помощта на съществуващата ви Wi-Fi мрежа за незабавно и сигурно свързване на устройства или използвайте нашата опционална HDMI Interact тапа, за да прехвърлите директно на екрана, без да се свързвате в защитената мрежа.

    Android SoC процесор. Стандартни и уебприложения

    Работещи с нашата Android 10 SoC платформа, тези работни професионални дисплеи Philips са оптимизирани за собствени приложения за Android, а можете да инсталирате и уеб приложения директно на дисплея. Те са гъвкави и сигурни, гарантиращи, че спецификациите на дисплея остават в крак с времето за по-дълго време.

    Използвайте Wave за революционни резултати

    Отключете мощността, гъвкавостта и интелигентността на вашите дисплеи Philips Q-Line дистанционно с Wave. Тази еволюционна облачна платформа ви дава пълен контрол с опростена инсталация и настройка, наблюдение и контролиране на дисплеи, надграждане на фърмуера, управление на списъци за изпълнение и задаване на графици за захранване. Спестява ви време, енергия и има благоприятно въздействие върху околната среда.

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      163.9  см
      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      64.5  инч
      Съотношение на размерите на картината
      16:9
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160
      Стъпка на пикселите
      0,372 x 0,372 мм
      Оптимална разделителна способност
      3840 x 2160 при 60 Hz
      Яркост
      400  cd/m²
      Цветове на дисплея
      1,07 милиарда
      Съотношение на контраста (типично)
      1200:1
      Съотношение на динамичния контраст
      500 000:1
      Време на отговор (типично)
      8  мс
      Зрителен ъгъл (по хоризонтала)
      178  градуса
      Зрителен ъгъл (по вертикала)
      178  градуса
      Подобрение на картината
      • Забавяне на движението 3/2 – 2/2
      • Прогресивно сканиране
      • Динамично подобрение на контраста
      Технология с панели
      ADS
      Операционна система
      Android 10
      Мар.
      25%

    • Свързаност

      Изход за аудио
      Жак 3,5 мм
      Видео вход
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      Аудио вход
      Жак 3,5 мм
      Други връзки
      • micro SD
      • OPS
      Външен контрол
      • RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак
      • IR (вход/изход) 3,5 мм жак
      • RJ45

    • Удобство

      Разполагане
      • Пейзаж (18/7)
      • Портрет (18/7)
      Видео стена
      До 3 x 3
      Управление с клавиатурата
      • Скрито
      • С възможност за заключване
      Сигнал на дистанционното управление
      С възможност за заключване
      Верига на сигнала
      • RS232
      • ИЧ верига
      Лесно инсталиране
      Smart Insert
      Функции за пестене на енергия
      Smart Power
      Управление в мрежа
      • RS232
      • RJ45

    • Звук

      Вградени високоговорители
      2 x 10 W RMS

    • Захранване

      Мрежово захранване
      100 – 240V~, 50/60 Hz
      Консумация (Обикн.)
      134  W
      Мощност на потребление в режим на готовност
      < 0,5 W
      Функции за пестене на електроенергия
      Smart Power
      Енергиен етикет с клас
      G

    • Поддържана разделителна способност на дисплея

      Компютърни формати
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Видео формати
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Размери

      Ширина на изделието
      1462,3  мм
      Тегло на изделието
      28,5  кг
      Височина на изделието
      837,3  мм
      Дълбочина на изделието
      68,9 мм (на конзола за стена)/89,9 мм (на дръжка)  мм
      Ширина на изделието (инчове)
      57,57  инч
      Височина на изделието (инчове)
      32.96  инч
      Конзола за стена
      400 мм x 400 мм, M8
      Дълбочина на изделието (инчове)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  инч
      Ширина на рамката
      14,9 мм (равен козметичен панел)
      Тегло на изделието (фунтове)
      62,83  lb

    • Работни условия

      Надморска височина
      0 ~ 3000 м
      Температурен диапазон (работен)
      0 ~ 40  °C
      Средно време между отказите
      50 000  час(а)
      Температурен диапазон (съхранение)
      –20 ~ 60  °C
      Диапазон на влажност (работен) [RH]
      20 ~ 80% относителна влажност (без кондензация)
      Диапазон на влажност (съхранение) [RH]
      5 ~ 95% относителна влажност (без кондензация)

    • Мултимедийни приложения

      USB възпроизвеждане на видео
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB възпроизвеждане на картина
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB възпроизвеждане на аудио
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Вътрешен плеър

      Процесор
      Четириядрен Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Памет
      • 16 GB
      • 3 GB DDR

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1)
      • RS232 кабел за последователно свързване
      • Лого на Philips (x1)
      • Захранващ кабел за променлив ток
      • Капак на AC превключвателя
      • Щипка за кабел (x2)
      • HDMI кабел (1,8 м) (x1)
      • Ръководство за бърз старт
      • Дистанционно управление и батерии ААА
      • RS232 кабел
      • USB капак (x1)

    • Разни

      Езици на екранното меню
      • опростен китайски
      • Традиционен китайски
      • Английски
      • Френски
      • Немски
      • Италиански
      • Полски
      • Руски
      • Испански
      • Турски
      • Японски
      • Арабски
      Гаранция
      3 години гаранция
      Одобрения от регулаторните органи
      • CE
      • CB
      • FCC Class A
      • VCCI
      • Директива RoHS
      • UL

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.