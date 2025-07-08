Прекратен продукт
50PFT5503/12
Ултратънък Full HD LED телевизор
Опростеността идва на големия екран. Philips 5500 предлага full HD резолюция, чист звук и невероятно зрително изживяване. Просто го включете и започнете да се наслаждавате с лекота на сериали, филми и игри.
126 см (50")
Индекс на качеството на образа 200
FHD
Pixel Plus HD
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.
Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.
4.4
от 5
26
Отзиви
87%
препоръчват този продукт
Blabla2103
08/07/2025
România
Internet
Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?
Предимства
Imagine ,claritate
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Дата на използване 2023-07-07
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Дата на използване 2023-07-07
Toma1980
27/10/2021
Polska
Świetny obraz w bardzo dobrej cenie
Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet
Предимства
Świetne barwy, funkcjonalność
Недостатъци
Brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Дата на използване 2021-04-27
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Дата на използване 2021-04-27
Valtiro
22/03/2021
România
Dupa mai bine de un an de utilizare
Dupa mai bine de un an de utilizare, ma declar foarte multumit. Raportul pret/calitate - excelent!
Предимства
raport pret/calitate
Недостатъци
-
Този отзив е направен за 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Дата на използване 2020-03-22
Този отзив е направен за 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Дата на използване 2020-03-22
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).