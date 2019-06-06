Прекратен продукт
49PUS7803/12
Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Елегантен дизайн с автентични материали. Изживейте невероятна 4K резолюция на ултратънкия Philips 7800. Предавайте поточно любимия си сериал с подобрено качество на картината благодарение на нашата система за обработка на картината P5.
Телевизор Ambilight 123 см (49")
Индекс на качеството на образа 1700
HDR Plus
Видео процесор P5 Perfect Picture
Micro Dimming Pro оптимизира контраста на вашия телевизор въз основа на осветеността на средата. Сензор за светлината и специален софтуер анализират картината в 6400 различни зони, за да се наслаждавате на невероятен контраст и качество на картината за наистина реалистично визуално изживяване – денем или нощем.
Повей на вятъра, падащо на земята листо, шумът от свистенето на гуми по ветровит път – малките подробности правят картината да изглежда жива. Обработването на звук на Philips съчетава тези детайли с безкомпромисна яснота на звуците. Чуйте всичко точно както е предвидил режисьорът, като звуците се съчетават със студийно качество, което поддържа оригиналното аудио съдържание и подобрява звука, когато е необходимо. Дълбоките баси, ясният диалог и невероятната точност са само началото.
Процесорът Philips Quad Core обединява сили с Android, за да осигури вълнуващо игрово изживяване. А с Android на вашия телевизор ще навигирате, зареждате приложения и възпроизвеждате видео по супер бърз, супер интуитивен и супер забавен начин.
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4.6
от 5
21
Отзиви
90%
препоръчват този продукт
лъки
06/06/2019
България
Перфектен ТВ
Чудесен образ и впечатляващ звук! Амбилайт е изключителен!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7800 series 55PUS7803 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7800 series 55PUS7803 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Kack
25/01/2019
България
Perfect tv for everything
Im verry happy with it and i tell to my friend s to buy same tv.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7800 series 49PUS7803 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7800 series 49PUS7803 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Irysik-kykysik
05/11/2020
Україна
Найкращий телевізор
Дуже простий в управлінні. Гарна операційна система. Дуже багато переваг. Звук та кольори бомба
Предимства
Простоту в использовании и качество.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Дата на използване 2019-11-05
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Дата на използване 2019-11-05
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Имайте предвид, че вашите приложения в Amazon може да не са винаги налични за вашата страна. (В момента приложенията на Amazon работят само във Обединеното кралство, Германия, Австрия)
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
Вграденият Google Assistant ще се доставя като софтуерна актуализация за Android TV от 2018 г.
Предложението за облачни игри зависи от доставчиците на игри.
Неговата функционалност е предмет на вградените приложения на ChromeCast и смарт устройствата. За повече подробности, моля, посетете страниците на вградените продукти на ChromeCast.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.