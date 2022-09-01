Прекратен продукт
49PFS4132/12
Full HD Ултратънък LED телевизор
Стилен дизайн и страхотна цена. Телевизорът Philips 4100 с Digital Crystal Clear ви предлага Full HD качество на картината, висок контраст и ясно възпроизвеждане на звук. Изпитайте безпроблемно удоволствие от този лесен за използване модел.
123 см (49")
Full HD светодиоден телевизор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Когато се заемат със създаването на нов телевизор, екипите ни обмислят всеки аспект: от технологията до дизайна. Новите ни крачета от ръбове са проектирани да създават пространство под телевизора ви, където обикновено би била поставена традиционна стойка, като ви предлагат по-завладяващо зрителско изживяване. Ефектът? Телевизор, който стои уверено, с намигване към бъдещето.
За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.
Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.
4.2
от 5
94
Отзиви
84%
препоръчват този продукт
Крокодил
01/09/2022
България
Много добър
Харесват ми цветовете, дизайна. Не използвам всичките му функции. Служи ми вярно вече повече от 3г.Доволна съм от избора си.
Предимства
Хубава картина, не скъп
Недостатъци
Слаб звук
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PFS4132 Full HD Ултратънък LED телевизор
Дата на използване 2020-09-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PFS4132 Full HD Ултратънък LED телевизор
Дата на използване 2020-09-01
Жана
07/10/2019
България
Потвърден купувач
Чудесен телевизор
Много добра картина, цветове и звук. За тази цена телевизора е страхотен.
Предимства
Всичко
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PFS4132 Full HD Ултратънък LED телевизор
Дата на използване 2018-09-07
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PFS4132 Full HD Ултратънък LED телевизор
Дата на използване 2018-09-07
enabled62
28/08/2019
България
няма друг такъв телевизор
в този телевизор , освен чудесните картина и звук , са вмъкнали екстри , които ги няма дори в някои модели от много по висок клас на други производители. по скоро бих написал какво няма този телевизор :) ... а пък за парите си ...си е направо без пари
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PFS4132 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PFS4132 Full HD Ултратънък LED телевизор
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).