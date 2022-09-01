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Прекратен продукт

4000 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

48PFT4101/12

4

| (42) Отзиви

Full HD тънък LED телевизор

Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HD качество на картината с Perfect Motion Rate и ясен звук за безпроблемно удоволствие от развлеченията.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Full HD тънък LED телевизор

  • 121 см (48")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/T2/C

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Digital Crystal Clear за прецизност, която ще искате да споделите

За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.

Изключително елегантни линии за рафиниран профил

Изключително елегантни линии за рафиниран профил

Шикозен. Съвременен. Изтънчен. Прецизен. Свръхтънкият силует от Philips. Не би трябвало да се учудвате, че нещо толкова фино привлича такъв интерес, като имате предвид колко изтънченост ще придаде на интериора ви.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

42

Отзиви

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Прекрасен продукт

Както винаги перфектно изпълнение от Филипс- функционалност, дизайн и лесен за употреба

Предимства

Качество и функцоиналност

Недостатъци

Не откривам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор

Дата на използване 2022-05-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор

Дата на използване 2022-05-01

03/03/2018

България

България

Достоен продукт за цената си

Супер картина, лесно и бързо меню, цената е добра.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор

07/01/2018

България

България

Продукта е прекрасен.

Изчистен дизайн. Лесно за работа меню. Картината и звука са на ниво.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.