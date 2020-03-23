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Прекратен продукт

4000 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

48PFK4101/12

3

| (2) Отзиви

Full HD тънък LED телевизор

Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HD качество на картината с Perfect Motion Rate и ясен звук за безпроблемно удоволствие от развлеченията.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Full HD тънък LED телевизор

  • 121 см (48")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/C/S/S2

Тънки като бръснач стойки в черно

Тъмни, мистериозни и невероятно здрави. Тънките черни стойки на Philips извисяват телевизора ви до нови нива. Издръжлива конструкция в ултратънък дизайн придава прецизна елегантност и стил на вашия нов телевизор. А с мощната си позиция е чудо как нещо толкова малко може да постигне толкова много.

Digital Crystal Clear за прецизност, която ще искате да споделите

За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.

Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване

Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

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Отзиви

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3.0

от 5

2

Отзиви

4
3
2

23/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savren prikaz

bolji je od vecine 4k televizora. Boja je bogata i crne su fantastične.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV

05/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Nezadovoljan kvalitetom slike, odnosno TV-om

Od početka korištenja televizora, prošlo je 3 mjeseca i pojavili su se problemi sa slikom, sjena koja ostaje urezana i projicira sav ostali sadržaj koji se pokuša prikazati preko novoga. Što bi značilo da uređaj ima ili slabiji čip ili se trenutno troše kristali u slici, što rezultira širenjem te sjene preko sada već 80% prikazane slike. Pokušaj resetiranja na tvorničke postavke, razne kombinacije mijenjanja HDMI kabla nije pomoglo, a sjena se također prenosi i na ostale kanale dok se gleda digitalna televizija. Dakle problem se najbolje moze opisati kao bolest koja se širi. Mrlja tj. sjena ostaje čak i ako se tv ugasi pa upali - onda se sjena još i bolje vidi. Doslovce kao da se čitavi zaslon troši, i gubi fokus i oštrinu. Sa uređajem je pravilno rukovano, nije izlagano visokim ili hladnim temperaturama što bi eventualno mogao biti uzrok nekom oštećenju takve mjere. Garanciju posjedujem, te sve što želim je ispravan uređaj bez spomenute sjene koja se širi...

Този отзив е направен за 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV

Този отзив е направен за 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV

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      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.