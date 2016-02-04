Прекратен продукт
48PFH6300/88
Full HD Ултратънък LED телевизор
Full HD телевизорът от серия 6300 с Perfect Pixel HD осигурява плавна работа и отчетливо, ясно качество на картината за наситени, реалистични изображения. Истинските материали, фините линии и уникалните функции като Ambilight го правят дори по-красив.
121 см (48")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/C
Вие обичате филмите, но искате възможно най-добрата картина. Perfect Natural Motion е нашата удостоена с награди технология за подобряване на движението, която отстранява насичането, като ви осигурява съвършеното плавно изображение. Филмите се записват с кадрова честота от 24 кадъра в секунда. PNM увеличава четирикратно броя кадри до 100 промени в движението в секунда. Това премахва насичането, за да се наслаждавате на плавно движение с изключителна яснота.
Създали сте дом, който не е просто къща, така че защо да не изберете телевизор, който също е топъл и уютен? Уникалната технология Ambilight от Philips прави екрана ви много по-широк, а зрителското ви изживяване по-завладяващо, като прожектира особено широко сияние от двете страни на телевизионния ви екран върху стената зад него. Цветовете, наситеността и вълнението се пренасят отвъд екрана и влизат във всекидневната ви, внасяйки по-вълнуващо, наситено и завладяващо зрителско изживяване.
Проектиран със съвременен вид, за да се впише в интериора ви. Защото телевизорът ви трябва да изглежда еднакво красиво включен и изключен.
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4.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
daisy28
04/02/2016
Slovenija
Потвърден купувач
odličen
ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Andrej73
09/04/2017
Slovenija
Потвърден купувач
nič posebnega
Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.
Този отзив е направен за 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Този отзив е направен за 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.