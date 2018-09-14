Прекратен продукт
43PFT4112/12
Full HD тънък LED телевизор
Стилен дизайн и страхотна цена. Телевизорът Philips 4100 с Digital Crystal Clear ви предлага Full HD качество на картината, висок контраст и ясно възпроизвеждане на звук. Изпитайте безпроблемно удоволствие от този лесен за използване модел.
108 см (43")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/T2/C
Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.
За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
3.8
от 5
20
Отзиви
Edith
14/09/2018
România
Philips ultra hd
Foarte incantata de produs. Design si usurinta meniului
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Józef68
04/05/2018
Polska
Потвърден купувач
Doskonały kontrast i intuicyjne funkcje.
Polecam ten telewizor, dostępny cenowo wysoka jakość.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 43PFT4112 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 43PFT4112 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Józef68
04/05/2018
Polska
Doskonały kontrast i intuicyjne funkcje.
Polecam ten telewizor, dostępny cenowo wysoka jakość.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 43PFT4112 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 43PFT4112 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).