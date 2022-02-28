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Прекратен продукт

4100 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

43PFS4112/12

3.2

| (6) Отзиви

Full HD тънък LED телевизор

Стилен дизайн и страхотна цена. Телевизорът Philips 4100 с Digital Crystal Clear ви предлага Full HD качество на картината, висок контраст и ясно възпроизвеждане на звук. Изпитайте безпроблемно удоволствие от този лесен за използване модел.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Digital Crystal Clear

Full HD тънък LED телевизор

  • 108 см (43")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Тънките, изискани крачета придават усет за лекота

Когато се заемат със създаването на нов телевизор, екипите ни обмислят всеки аспект: от технологията до дизайна. Новите ни крачета от ръбове са проектирани да създават пространство под телевизора ви, където обикновено би била поставена традиционна стойка, като ви предлагат по-завладяващо зрителско изживяване. Ефектът? Телевизор, който стои уверено, с намигване към бъдещето.

Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст

Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Технически данни

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Отзиви

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3.2

от 5

6

Отзиви

2

28/02/2022

Srbija

Srbija

Tv FHD

4 godine od kupovine.I dalje radi perfektno.Nikakav kvar,smetnje,ometanja,bagova. Mali televizor,savrsen.FHD slika.Definitivno za preporuku.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV

Дата на използване 2020-02-28

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV

Дата на използване 2020-02-28

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló áron egy jó készülék

Több hónap használat után rendben működik. Nagy a betekintési szöge. Kiváló képminőség. A hangja is megfelelő.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV

08/10/2018

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične karakteristike

Ovaj proizvod krasi elegantan dizajn,kao i debljina samog tv-a. Ne zauzima mnogo prostora pri postavljanju na zid,okvir oko led panela je minimal te se zbog toga dobija vizuelno veca slika.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).