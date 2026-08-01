Прекратен продукт
42403XVS1
Тип крушка: D3S
Опаковка: 1
42 V, 35 W
В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.
Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ЕСЕ. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.
Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти
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