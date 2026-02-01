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Xenon WhiteVision gen2Ксенонова крушка за автомобилни фарове

42403WHV2C1

Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината

Лампите Philips Xenon WhiteVision gen2 придават наситен бял вид на автомобила и осигуряват по-ярка и равномерна бяла светлина на пътя. Идеалният избор за ксенонови предни фарове, които да отговарят по вид на светодиодни светлини.

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Интензивната по-бяла светлина подобрява концентрацията на шофьора

Чиста и ярка бяла светлина побеждава тъмнината

  • Тип крушка: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Брой лампи: 1

Съвършено бял ефект, който да допълва светодиодните светлини на вашия автомобил

Фаровете Philips Xenon WhiteVision gen2 са перфектният избор за шофьори, които искат ярки бели светлини, подобни на светодиодните. Със същата цветова температура като светодиодните светлини, Xenon WhiteVision gen2 е най-доброто надграждане за вашите ксенонови фарове.

Отчетлив, чисто бял лъч прорязва мрака

С цветова температура от до 5000 келвина крушките Philips Xenon WhiteVision осветяват пътя пред вас с чист, ярък бял лъч, който прерязва мрака. Вместо да се напрягате да виждате пътя пред себе си, вие ще се наслаждавате на по-безопасно и вълнуващо шофиране. С автомобилните светлини на Philips шофирането през нощта вече няма да ви ограничава.

По-добър контраст за подобрена видимост и по-безопасно шофиране

Жизненоважно е да можете бързо да забелязвате и идентифицирате пътната маркировка и знаците при шофиране в тъмното. С крушките Xenon WhiteVision получавате интензивна и еднородна бяла светлина. В съчетание с високата цветова температура, фаровете предоставят по-силен контраст и по-добри отражения в предметите и знаците. Ще се насладите на по-приятно и по-безопасно шофиране. Факт е, че много пътно-транспортни инциденти се причиняват от преуморени шофьори, губещи концентрация. Тази по-бяла светлина ви помага да запазите концентрация и да сте нащрек при шофиране през нощта.

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