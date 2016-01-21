Прекратен продукт
40PFT6510/12
Тънък Full HD LED телевизор, поддържан от Android
Не само изглежда добре: серията 6500 FHD TV с мощта на Android. Започваме със системата Perfect Pixel HD за искрящи изображения; след което добавяме Ambilight, съвременен дизайн и истински материали, с които създаваме изживяване от ново поколение.
102 см (40")
Full HD светодиоден телевизор
Двуядрен; 8 GB и разширяем
DVB-T/T2/C
С Android на телевизора си ще можете да преглеждате съдържание, да пускате приложения и видеоклипове по изключително бърз, интуитивен и забавен начин. Роботчето на Android освобождава силата на нашия двуядрен процесор, за да може действията да се изпълняват скорострелно и с лекота.
С Android на вашия Smart TV ще се наслаждавате на бърз процесор и лесен за използване интерфейс. Това е контролният ви пункт за безкрайно съдържание: от Google Play™, през Netflix, до интернет браузър... и много други. Има лесно за навигиране меню с директни връзки към любимите ви елементи.
Вие обичате филмите, но искате възможно най-добрата картина. Perfect Natural Motion е нашата удостоена с награди технология за подобряване на движението, която отстранява насичането, като ви осигурява съвършеното плавно изображение. Филмите се записват с кадрова честота от 24 кадъра в секунда. PNM увеличава четирикратно броя кадри до 100 промени в движението в секунда. Това премахва насичането, за да се наслаждавате на плавно движение с изключителна яснота.
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2.6
от 5
26
Отзиви
dseverdi
21/01/2016
Hrvatska
Vrhunski full HD televizor
Ukoliko želite vrhunski full HD televizor, ovaj je svakako preporuka. Omjer cijene i onog što dobijete je odličan. Po meni Ambilight daje posebnu dimenziju ovom televizoru, pgotovo ako se odlučite staviti ga na zid :-)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Felipe
20/12/2016
Slovenija
Odlično
Dela kot singerica,slika kristalno čista zvok odličen,internet wifi deluje tekoče.Tv nudi ogromno funkcij.Vreden vsakega centa.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Peter
10/04/2016
Česká republika
cena a vykon super
Cena a vykon super - proc kupovat 4K. A mimochodem 4K nema jeste vyreseny rychli prepis obrazu i kdyz uz ma 200 MHZ obratovku. Ja jsem moc spokojen.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Предложението за облачни игри зависи от доставчиците на игри.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.