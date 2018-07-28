Прекратен продукт
40PFT4200/12
Full HD тънък LED телевизор
Правилният телевизор за днес и за утре: финият Full HD LED телевизор Philips серия 4200 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на реалистични изображения, ясен звук и всички функции, които ви трябват – като удобни допълнителни USB и HDMI портове – за да се радвате на телевизията вкъщи.
102 см (40")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/T2/C
Perfect Motion Rate комбинира технологията за дисплеи от Philips и усъвършенствани техники на видеообработка за подобряване качеството на всеки кадър. Независимо дали обичате игрите, скоростните спортни събития или екшън филмите, ще се наслаждавате на съвършена рязкост и плавно движещи се картини.
За естествени картини от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Защото, независимо дали се радвате на любимия си сериал, гледате новините или видео с приятели, ще се наслаждавате на всичко с оптимален контраст, цвят и рязкост.
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
4.7
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Hotsuliak
28/07/2018
Україна
телевізор працює чудово, продукт якісний
телевізор чудовий, і робота і дизайн, лише не можу настроїти поточну дату та час
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Dorota, Anna
19/07/2023
Polska
TV PHILIPS
super telewizor energooszczędny żywe kolory można podpiąć media przenośne i dekoder
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Дата на използване 2021-07-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Дата на използване 2021-07-19
Fran39
26/01/2016
Hrvatska
jednostavan led tv s kvalitetnom slikom i zvukom
Philipsov led tv iz serije 4000 lijepog je dizajna, kvalitetne slike i zvuka. Od njega se ne očekuje da ima niz dodatnih funkcija i mogućnosti ali kupac će uživati u zaista kvalitetnoj slici. Cijena među najpovoljnijima u toj klasi i veličini ekrana. Isto tako, savjet je da se nađe prodavač koji nudi dodatno jamstvo 5 godina
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.