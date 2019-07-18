Прекратен продукт
40PFK6540/12
Тънък Full HD LED телевизор, поддържан от Android
Не само изглежда добре: серията 6500 FHD TV с мощта на Android. Започваме със системата Perfect Pixel HD за искрящи изображения; след което добавяме Ambilight, съвременен дизайн и истински материали, с които създаваме изживяване от ново поколение.
102 см (40")
Full HD светодиоден телевизор
Двуядрен; 8 GB и разширяем
DVB-T/C/S/S2
Проектиран със съвременен вид, за да се впише в интериора ви. Защото телевизорът ви трябва да изглежда еднакво красиво включен и изключен.
Избрахме изтънчено, силно гланцирано сребристо покритие за основа на наклонената централна стойка и след това го обединихме с изключително фино наклонено рамо, за да създадем конструкция на телевизор, която се вписва красиво във всеки модерен интериор.
Създали сте дом, който не е просто къща, така че защо да не изберете телевизор, който също е топъл и уютен? Уникалната технология Ambilight от Philips прави екрана ви много по-широк, а зрителското ви изживяване по-завладяващо, като прожектира особено широко сияние от двете страни на телевизионния ви екран върху стената зад него. Цветовете, наситеността и вълнението се пренасят отвъд екрана и влизат във всекидневната ви, внасяйки по-вълнуващо, наситено и завладяващо зрителско изживяване.
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4.3
от 5
3
Отзиви
Erelis
18/07/2019
Lietuva
Geriausias mano televizorius.
Ekranas didelis, bet ne per didelis, todėl aiškus, tikroviškas vaizdas. Apšvietimas iš TV pritaikytas pagal rodomo vaizdo ryškumą.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за „Philips“ 6500 series Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android™“ 50PFK6540 126 cm (50 in) „Full HD“ LED televizorius, „Dual Core“; 8 GB ir didinama, DVB-T/C/S/S2 su 2 pusių „Ambilight“ ir „Perfect Pixel HD“
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за „Philips“ 6500 series Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android™“ 50PFK6540 126 cm (50 in) „Full HD“ LED televizorius, „Dual Core“; 8 GB ir didinama, DVB-T/C/S/S2 su 2 pusių „Ambilight“ ir „Perfect Pixel HD“
Revolt
25/01/2019
România
Nu mai are update softvare ,blocat la versiunea android 5.11
Blocat la versiunea android 5.11 alte televizoare android folosesc versiunea 8 ,nu merita televizoare philips acesti bani
Този отзив е направен за 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™
Този отзив е направен за 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™
Darckman
06/02/2019
România
Software
Voare vor mai avea asistenta software? Este blocat de un an la versiunea android 5.1 lolipop,nu se mai merita tinut acest tv,va deveni un smart tv prost
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Предложението за облачни игри зависи от доставчиците на игри.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast и Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.