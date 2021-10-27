Прекратен продукт
39PHT4112/12
Ултратънък LED телевизор
Стилен дизайн и страхотна цена. Телевизорът Philips 4100 с Digital Crystal Clear ви предлага HD качество на картината, висок контраст и ясно възпроизвеждане на звук. Изпитайте безпроблемно удоволствие от този лесен за използване модел.
98 см (39 инча)
LED телевизор
DVB-T/T2/C
Когато се заемат със създаването на нов телевизор, екипите ни обмислят всеки аспект: от технологията до дизайна. Новите ни крачета от ръбове са проектирани да създават пространство под телевизора ви, където обикновено би била поставена традиционна стойка, като ви предлагат по-завладяващо зрителско изживяване. Ефектът? Телевизор, който стои уверено, с намигване към бъдещето.
С LED подсветката можете да се радвате на ниска консумация на енергия и красиви линии в комбинация с висока яркост, невероятен контраст и наситени цветове.
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
4.0
от 5
13
Отзиви
85%
препоръчват този продукт
Krzy12345
27/10/2021
Polska
Polecam
Użytkowany od 2 lat jako drugi tv, sprawdza się znakomicie, bezawaryjny Ciekawostką jest matryca, producent zastosował oprogramowanie dające obraz HD ready, po podłączeniu zewnętrznych urządzeń matryca wykrywana jest jako full HD i tak użytkuje go z tv boxem.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Дата на използване 2019-10-27
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Дата на използване 2019-10-27
CTina
07/05/2019
România
Recomand
Sunt foarte multumita de acest produs, imagine clara, sunetul este ok, instalare rapida, meniu in limba romana.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire
DenisaB
28/04/2018
România
Foarte multumit, recomand cu toata increderea!
Sunt foarte multumita de acest televizor! Azi l-am achizitionat si il recomand cu toata increderea! Imaginea este clara, insa pentru a avea o imagine clara cand utilizati cablu tv este necesar ca acele posturi tv sa aiba o anumita claritate. Astfel posturile HD sau cu o claritate buna se vad foarte bine. Ceea ce vreau sa spun este sa nu "acuzati" televizorul daca nu se vad ok anumite programe pentru ca la cablu tine foarte mult de claritatea programului in sine. Un alt plus este acela ca utilizand cablu tv prind atat posturile analogice cat si cele digitale plus posturi radio in total peste 100 de posturi. Sunetul se aude clar chiar si la volum maxim. Clasa energetica A+ - se pot ordona posturile in functie de preferinte, insa trebuie trecute mai intai la Favorite apoi se pot ordona din lista de Favorite - instalarea foarte rapida, meniu in limba romana Lucruri care nu mi-au placut sunt: suruburile de prindere a picioruselor care sunt cam grosute si intra greu, eu am folosit alte suruburi pentru a prinde piciorusele
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).