Прекратен продукт
39PHS4112/12
Ултратънък LED телевизор
Стилен дизайн и страхотна цена. Телевизорът Philips 4100 с Digital Crystal Clear ви предлага HD качество на картината, висок контраст и ясно възпроизвеждане на звук. Изпитайте безпроблемно удоволствие от този лесен за използване модел.
98 см (39 инча)
LED телевизор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Когато се заемат със създаването на нов телевизор, екипите ни обмислят всеки аспект: от технологията до дизайна. Новите ни крачета от ръбове са проектирани да създават пространство под телевизора ви, където обикновено би била поставена традиционна стойка, като ви предлагат по-завладяващо зрителско изживяване. Ефектът? Телевизор, който стои уверено, с намигване към бъдещето.
За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.
С LED подсветката можете да се радвате на ниска консумация на енергия и красиви линии в комбинация с висока яркост, невероятен контраст и наситени цветове.
4.6
от 5
18
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
brconsult
20/06/2019
България
отличен продукт
ултратънък супер качество и динамични характеристики на картината и звука
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 39PHS4112 Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 39PHS4112 Ултратънък LED телевизор
totitu
16/02/2019
България
Много добър
Телевизорът е много добър работи перфектно за момента
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 39PHS4112 Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 39PHS4112 Ултратънък LED телевизор
Анна
02/01/2018
България
Перфектен телевизор с малка инвестиция
Телевизорът е много добър. Перфектна картина. Определено покрива очакванията ни.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 39PHS4112 Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4100 series 39PHS4112 Ултратънък LED телевизор
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).