Прекратен продукт
Ефективност с ключова дума X-treme
Лампите за автомобили Philips X-tremeVision са сред най-ярките, които можете да закупите. Те светят по-ярко от повечето други лампи с до 130% повече яркост и превъзходна дължина на лъча. Така че виждате по-далеч, реагирате по-бързо и шофирате по-безопасно.
Тип крушка: H7
Опаковка: 1
12 V, 55 W
Повече светлина
Ярката бяла светлина (до 3500 K) е значително по-бяла от тази на стандартните предни светлини. Патентованата от Philips технология gradient coating technology™ създава по-мощна светлина. Така че можете да се наслаждавате на една от най-ярките светлинни производителности и много комфортно
Всяка потенциална повреда на резервна част е риск за вас и превозното ви средство. Това важи с особена сила за предните светлини. Всяка счупена предба лампа намалява видимостта и безопасността за вас и насрещния трафик. Philips X-tremeVision са оптимизирани за дълъг и надежден живот. За да можете да виждате и да бъдете видени по-дълго, отколкото при всяка друга лампа с високи работни показатели.
С комбинация от повече светлина и повишена цветна температура Philips X-tremeVision се квалифицира като лъч с едни от най-добрите работни показатели в халогенния сегмент.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
gacki3
16/11/2014
Polska
jest naprawdę super
używam od miesiąca różnica między tradycyjną żarówką jest ogromna dużo więcej światła a więc większe bezpieczeństwo
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12972XV+B1 żarówka samochodowa
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12972XV+B1 żarówka samochodowa