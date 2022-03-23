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Прекратен продукт

X-tremeVisionкрушка преден фар кола

12972XV+S2

4.3

| (47) Отзиви

Ефективност с ключова дума X-treme

Лампите за автомобили Philips X-tremeVision са сред най-ярките, които можете да закупите. Те светят по-ярко от повечето други лампи с до 130% повече яркост и превъзходна дължина на лъча. Така че виждате по-далеч, реагирате по-бързо и шофирате по-безопасно.

Виж всички предимства

До 130% по-ярка светлина

Ефективност с ключова дума X-treme

  • Тип крушка: H7

  • Опаковка: 2

  • 12 V, 55 W

  • Повече светлина

Значително по-бяла светлина за по-добър комфорт и безопасност

Ярката бяла светлина (до 3500 K) е значително по-бяла от тази на стандартните предни светлини. Патентованата от Philips технология gradient coating technology™ създава по-мощна светлина. Така че можете да се наслаждавате на една от най-ярките светлинни производителности и много комфортно

Доживотна безопасност, за да можете да виждате и да бъдете видени

Доживотна безопасност, за да можете да виждате и да бъдете видени

Всяка потенциална повреда на резервна част е риск за вас и превозното ви средство. Това важи с особена сила за предните светлини. Всяка счупена предба лампа намалява видимостта и безопасността за вас и насрещния трафик. Philips X-tremeVision са оптимизирани за дълъг и надежден живот. За да можете да виждате и да бъдете видени по-дълго, отколкото при всяка друга лампа с високи работни показатели.

Изключително качество и работни показатели на лъча

С комбинация от повече светлина и повишена цветна температура Philips X-tremeVision се квалифицира като лъч с едни от най-добрите работни показатели в халогенния сегмент.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

47

Отзиви

23/03/2022

България

България

Продуктът предоставя качеството, което рекламира.

Продуктът предоставя всички рекламирани и обявени качества. Опаковката е удобна, качествено изработена и предоставя оптимално съхранение. Крушките, както обявено, предоставят светлината - яркостта и далечината на осветеност, която рекламират. Действително наистина добър продукт.

Предимства

Яркостта и радиусът на осветеност.

Недостатъци

Малък живот на експлоатация, но това е очаквано, предвид гопосочените предимства.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели

Дата на използване 2021-02-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели

Дата на използване 2021-02-23

24/01/2018

България

България

Страхотни крушки

Вече 3 години съм с тях и одавна надхвърлиха живота си от 450 часа. Пак ще купя същите или по-висок клас. Силно препоръчвам!

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Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

18/12/2014

България

България

Осезаема разлика в осветеността

Единствено ме притеснява времето на работа в повечето сайтове се пише че издържат по няколко месеца

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

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