Всички ваши връзки – през един USB-C кабел

Новият кабел USB 3.1 Type-C се характеризира с тънък и симетричен съединител и дава възможност за лесно превръщане на монитора в докинг станция само чрез един кабел. USB 3.1 осигурява най-бързата скорост на пренос на данни – 20 пъти по-бързо от USB 2.0 – позволявайки ви да прехвърлите данни от твърд диск към компютъра ви по-бързо от всякога. Превърнете монитора си в докинг станция – свържете го само с един кабел към преносимия компютър и включете всички периферни устройства към монитора, включително и изходния видеосигнал с висока разделителна способност от компютъра. Освен това през USB-C с подаване на мощност можете дори да зареждате преносимия си компютър от монитора, елиминирайки нуждата от допълнителни захранващи кабели.