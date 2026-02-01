Прекратен продукт
349P7FUBEB/00
Опростете връзките си
Гледайте и правете повече с извития ултраширок екран Brilliance 34" на Philips. Кристално ясният широк извит екран Quad HD ви поставя в центъра на вниманието. USB-C "всичко в едно" и стойката с регулируема височина осигуряват възможно най-добрата настройка
P Line
34" (86,36 см)
3440 x 1440 (WQHD)
Технологията Ultra Wide-Color предоставя по-широк спектър от цветове за брилянтна картина. По-широката "цветова гама" на Ultra Wide-Color предоставя по-естествени зелени, по-ярки червени и по-наситени сини нюанси. Насладете се на по-живи и наситени цветове на мултимедийно съдържание, забавление, изображения и дори продуктивност с технологията Ultra Wide-Color.
Новият кабел USB 3.1 Type-C се характеризира с тънък и симетричен съединител и дава възможност за лесно превръщане на монитора в докинг станция само чрез един кабел. USB 3.1 осигурява най-бързата скорост на пренос на данни – 20 пъти по-бързо от USB 2.0 – позволявайки ви да прехвърлите данни от твърд диск към компютъра ви по-бързо от всякога. Превърнете монитора си в докинг станция – свържете го само с един кабел към преносимия компютър и включете всички периферни устройства към монитора, включително и изходния видеосигнал с висока разделителна способност от компютъра. Освен това през USB-C с подаване на мощност можете дори да зареждате преносимия си компютър от монитора, елиминирайки нуждата от допълнителни захранващи кабели.
Тези дисплеи Philips осигуряват изображения CrystalClear, UltraWide Quad HD от 3440 x 1440 пиксела. Използвайки висококачествени панели с висока гъстота на пикселите, широки ъгли на гледане от 178/178 градуса, тези нови дисплеи ще вдъхнат живот на изображенията и графиките ви. Форматът UltraWide 21:9 позволява по-висока продуктивност с повече място за сравнение и повече видими колони в електронни таблици. Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлна информация за CAD-CAM решения, или финансов гений, който работи с огромни таблици, дисплеите от Philips осигуряват изображения CrystalClear.
Отзиви
Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм
Максималната разделителна способност работи както за HDMI и DP вход, така и за USB-C вход.
За видеопредаване чрез USB-C вашият преносим компютър/вашето устройство трябва да поддържа режим USB-C DP Alt
Дейности като споделяне на екрана или онлайн стрийминг на видео и аудио през интернет може да окажат влияние върху ефективността на вашата мрежа. Вашият хардуер, честотната лента на мрежата и нейната ефективност определят цялостното качество на звука и картината.
За функцията на USB-C за захранване и зареждане вашият преносим компютър/устройство трябва да поддържа спецификациите на стандарта за подаване на мощност за USB-C. Моля, проверете в ръководството за потребителя на вашия преносим компютър или при производителя за повече подробности.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE 1931
Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.
Не поддържа USB-C срещу HDMI за PIP/PBP по едно и също време
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.