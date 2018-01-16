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Прекратен продукт

4100 seriesУлтратънък LED телевизор

32PHT4132/12

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Ултратънък LED телевизор

Стилен дизайн и страхотна цена. Телевизорът Philips 4100 с Digital Crystal Clear ви предлага HD качество на картината, висок контраст и ясно възпроизвеждане на звук. Изпитайте безпроблемно удоволствие от този лесен за използване модел.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Digital Crystal Clear

Ултратънък LED телевизор

  • 80 см (32")

  • LED телевизор

  • DVB-T/T2/C

Тънките, изискани крачета придават усет за лекота

Когато се заемат със създаването на нов телевизор, екипите ни обмислят всеки аспект: от технологията до дизайна. Новите ни крачета от ръбове са проектирани да създават пространство под телевизора ви, където обикновено би била поставена традиционна стойка, като ви предлагат по-завладяващо зрителско изживяване. Ефектът? Телевизор, който стои уверено, с намигване към бъдещето.

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване

Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

16/01/2018

Česká republika

Česká republika

Televizor plně splňuje moje požadavky

Za málo peněz hodně.muziky. Tak nějak se dá ohodnotit televizor. Obraz i zvuk na vysoké úrovni. Chybí manuál v češtině

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 series 32PHT4132 Ultratenký LED televizor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4100 series 32PHT4132 Ultratenký LED televizor

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).