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Прекратен продукт

LEDLED телевизор

32PHS5525/12

4.8

| (8) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Преносим. Рентабилен.

Търсите телевизор, който е добър, но не прекалено луксозен? Този компактен и рентабилен LED телевизор разполага с всичко, от което имате нужда, и нищо излишно. Pixel Plus HD предоставя ясна картина и е лесен за местене от стая в стая.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

LED телевизор

Преносим. Рентабилен.

  • 80 см (32")

  • LED телевизор

  • Pixel Plus HD

Минималистичен козметичен панел в сребрист гланц. Тънки крачета.

Два HDMI порта. Лесно свързване към DVD.

Отчетлив диалог. Живи ефекти.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

8

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
2
1

13/09/2021

България

България

Продукта е отличен

Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!

Предимства

звук картина и меню отлични

Недостатъци

не съм открила

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за LED 32PHS5525 LED телевизор

Дата на използване 2021-08-13

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за LED 32PHS5525 LED телевизор

Дата на използване 2021-08-13

14/05/2021

България

България

Добро съотношение цена-качество.

Струваше колкото други марки по-нисък клас, а е в пъти по-качествен от тях.

Предимства

Добра цена, хубава картина

Недостатъци

Висока яркост

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за LED 32PHS5525 LED телевизор

Дата на използване 2021-04-14

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за LED 32PHS5525 LED телевизор

Дата на използване 2021-04-14

19/06/2020

България

България

Продуктът има отлични характеристика

Супер продукт бих го препоръчал на всички мои приятели

Предимства

Супер картина

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за LED 32PHS5525 LED телевизор

Дата на използване 2019-06-19

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за LED 32PHS5525 LED телевизор

Дата на използване 2019-06-19

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).