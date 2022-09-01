Прекратен продукт
32PFT4101/12
Full HD Ултратънък LED телевизор
Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HD качество на картината с Perfect Motion Rate и ясен звук за безпроблемно удоволствие от развлеченията.
80 см (32")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/T2/C
Picture Performance Index комбинира технологията на дисплеи на Philips с усъвършенствани системи за обработка на картината, за да подобрят елементите на възприятие: рязкост, движение, контраст и цвят. Без значение от източника, вие винаги ще се наслаждавате на картина с невероятна рязкост, детайлност и дълбочина, с най-тъмното черно, най-светлото бяло и най-живите, ярки цветове, както и естествени, жизнени тонове на кожата, всеки път.
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.
4.0
от 5
42
Отзиви
maabew
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Прекрасен продукт
Както винаги перфектно изпълнение от Филипс- функционалност, дизайн и лесен за употреба
Предимства
Качество и функцоиналност
Недостатъци
Не откривам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор
Дата на използване 2022-05-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор
Дата на използване 2022-05-01
svh359
03/03/2018
България
Достоен продукт за цената си
Супер картина, лесно и бързо меню, цената е добра.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор
шьсвжкххеи
07/01/2018
България
Продукта е прекрасен.
Изчистен дизайн. Лесно за работа меню. Картината и звука са на ниво.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.