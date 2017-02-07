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Прекратен продукт

4000 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

32PFH4101/88

4

| (27) Отзиви

Full HD Ултратънък LED телевизор

Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HD качество на картината с Perfect Motion Rate и ясен звук за безпроблемно удоволствие от развлеченията.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Full HD Ултратънък LED телевизор

  • 80 см (32")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/C

Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване

Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст

Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

27

Отзиви

2

07/02/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odlican tv

Najbolji TV trenutno na tržištu. Najbolji omjer uloženo dobiveno

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV

14/07/2017

Slovenija

Slovenija

Потвърден купувач

Sem izjemno zadovoljna z televizijo

Enostaven za upravljanje pregleden menu lepa slika

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4101 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4101 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

09/02/2021

Polska

Polska

EPICKI TV

fajny telewizor szybki doskonały dobrze pracuję dobra jakosć

Предимства

szybki,dobra jakość, smukły, mieści się na ścianie,

Недостатъци

nie ma wad

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Дата на използване 2019-02-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Дата на използване 2019-02-09

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.