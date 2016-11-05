Прекратен продукт
32PFH4009/88
Full HD светодиоден телевизор
Всички в дома ви ще се наслаждават на отчетливата, ясна картина на Full HD LED телевизора Philips серия 4100. Минималистичният дизайн, наситените изображения и чудесният звук го правят идеален избор за всяко помещение в дома ви.
81 см (32")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/C
Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.
3.8
от 5
11
Отзиви
luv4e67
05/11/2016
България
много съм доволна от този продукт
Останах много доволна от този телевизор. За сега нямам забележки.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4009 Full HD светодиоден телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4009 Full HD светодиоден телевизор
podoknom
12/09/2018
Slovenija
prav dobro
nima presežkov, hd je dober. Pri bol direktni svetlobi slika slabše vidna.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD
AVX480413
05/01/2015
Polska
technologicznie dobry telewizor
Jak w przypadku każdego nowego produktu, trzeba przyswoić jego obsługę. Jednak jest ona bardzo prosta, co jest ogromną zaletą. Jakość nie budzi zastrzeżeń. Bardzo ładne wzornictwo. Wyróżnia się na tle innych producentów
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
Необходима е надстройка на софтуера за Pause TV и запис от USB. За повече подробности относно актуализацията на софтуера, моля, посетете www.philips.com/TV и щракнете върху "поддръжка".
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.