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Прекратен продукт

4000 seriesFull HD светодиоден телевизор

32PFH4009/88

3.8

| (11) Отзиви

Full HD светодиоден телевизор

Всички в дома ви ще се наслаждават на отчетливата, ясна картина на Full HD LED телевизора Philips серия 4100. Минималистичният дизайн, наситените изображения и чудесният звук го правят идеален избор за всяко помещение в дома ви.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Full HD светодиоден телевизор

  • 81 см (32")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/C

Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст

Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване

Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Технически данни

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Отзиви

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3.8

от 5

11

Отзиви

1

05/11/2016

България

България

много съм доволна от този продукт

Останах много доволна от този телевизор. За сега нямам забележки.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4009 Full HD светодиоден телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4009 Full HD светодиоден телевизор

12/09/2018

Slovenija

Slovenija

prav dobro

nima presežkov, hd je dober. Pri bol direktni svetlobi slika slabše vidna.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD

05/01/2015

Polska

Polska

technologicznie dobry telewizor

Jak w przypadku każdego nowego produktu, trzeba przyswoić jego obsługę. Jednak jest ona bardzo prosta, co jest ogromną zaletą. Jakość nie budzi zastrzeżeń. Bardzo ładne wzornictwo. Wyróżnia się na tle innych producentów

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD

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      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. Необходима е надстройка на софтуера за Pause TV и запис от USB. За повече подробности относно актуализацията на софтуера, моля, посетете www.philips.com/TV и щракнете върху "поддръжка".

      2. Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      5. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      6. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.