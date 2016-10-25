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Brilliance 4K LCD монитор с Ultra Wide-Color

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Brilliance4K LCD монитор с Ultra Wide-Color

328P6VJEB/00

Brilliance 4K LCD монитор с Ultra Wide-Color

Прекратен продукт

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Софтуер и драйвери

Драйвери за Windows 8 - English (US)

  • версия: 328P6V
  • ZIP файл, 11.5 kB
  • 25 October 2016

Драйвери за Windows 7 - English (US)

  • версия: 328P6V
  • ZIP файл, 11.5 kB
  • 25 October 2016

Ръководства и документация

Известие за сертифициране по TCO - English (US)

  • PDF файл, 350.9 kB
  • 13 June 2023

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 5.9 MB
  • 1 June 2023

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