Прекратен продукт
328P6VJEB/00
P Line
32 (видими 31,5"/80 см)
3840 x 2160 (4K UHD)
Тези дисплеи Philips използват високоефективни панели, за да осигурят изображения с разделителна способност UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлни изображения за CAD решения, използвате 3D графични приложения, или сте финансов гений, който работи над огромни електронни таблици, дисплеите Philips ще вдъхнат живот на изображенията и графиките ви.
Технологията Ultra Wide-Color предоставя по-широк спектър от цветове за брилянтна картина. По-широката "цветова гама" на Ultra Wide-Color предоставя по-естествени зелени, по-ярки червени и по-наситени сини нюанси. Насладете се на по-живи и наситени цветове на мултимедийно съдържание, забавление, изображения и дори продуктивност с технологията Ultra Wide-Color.
LED дисплеят VA на Philips използва авангардната технология MVA (Multi-domain Vertical Alignment), която ви предоставя свръхвисок статичен контраст за още по-живи и ярки изображения. Той се справя с лекота със стандартните офис приложения и е особено подходящ за снимки, сърфиране в интернет, филми, игри и сериозни графични приложения. Неговата оптимизирана технология за управление на пикселите ви осигурява свръхширок ъгъл на гледане от 178/178 градуса, което води до отчетливи изображения.
3.6
от 5
5
Отзиви
David
13/10/2018
Slovenija
4K monitor za Macbook Pro
Monitor uporabljam dva tedna, priključen je na Macbook letnik 2017, preko USB-C/HDMI vmesnika. Slika na monitorju je dejansko 4K 3840x2160@60Hz. Za 60Hz je potrebno v Setup-u monitorja HDMI nastaviti na različico 2.0, saj je sicer 4K le na 30Hz. Seveda je potrebno imeti ustrezni HDMI kabel, ki pa pride tudi že z monitorjem. Tudi USB-C/HDMI adapter mora podpirati 4K na 60Hz (večina podpira 30Hz). Velikost 32" je ravno prava. Če do sedaj na FullHD monitorju uporabljate povečane fonte, potem 4K monitor verjetno ni za vas, saj boste morali fonte še bolj povečati.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom
CppDeveloper
11/04/2017
Polska
Polecam ten monitor
Zacznijmy od tego, że jestem programistą. Pracuję głównie na tekście, dlatego zależało mi na bardzo wyraźnym i ostrym obrazie ale jednocześnie dużym obszarze roboczym. Monitor ten spełnia te wymagania. Oprócz tego, czasami uruchomię jakąś grę. W 4k granie to czysta przyjemność. Przyda się jednak również bardzo mocna karta graficzna. Uważam, że w tej cenie nie dostaniemy lepszego monitora o takich parametrach.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color
Gyuri54
25/03/2023
Magyarország
Част от промоцията
Потвърден купувач
4K monitor média fogyasztásra.
Használható, kisebb hiányoságokkal, ha újat vennék, akkor inkább az újabb kiadást választanám helyette! (viszont nem bántam meg a vásárlást, mert nagyon olcsón jutottam hozzá)
Предимства
4K felbontás, kis fogyasztás, viszonylag jo kép minőség
Недостатъци
Kalibrálásra lenne szükség, de a windows beépített kalibratora figyelmeztet hogy ennél a monitornál ne használjam!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Този дисплей Philips е сертифициран по MHL. Въпреки това, в случай че вашето MHL не се свърже или не работи коректно, проверете често задаваните въпроси на своето MHL устройство или се обърнете директно към търговеца за насоки. Политиката на производителя на вашето устройство може да изисква да закупите MHL кабел от тяхната марка или адаптер, за да работите с него
Изисква опционално мобилно устройство, сертифицирано по MHL, и MHL кабел (не са включени). Моля, проверете за съвместимост при своя търговец на MHL устройства.
Енергийната ефективност в режим на готовност/изключено според Директива ErP за екодизайн не се отнася за MHL функционалността за зареждане
За цялостен списък с MHL продукти вижте www.mhlconsortiun.org
Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.
Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse