Прекратен продукт
328E9QJAB/01
Зашеметяващ цвят, максимално потапяне
Изживейте истинско завладяване с извитите монитори на Philips. Извитият 32" монитор E line ви предлага истински завладяващо изживяване със зашеметяващо Full HD качество на картина. Технологията Ultra wide-color придава качество на цветовете, което вдъхва живот на изображенията ви!
E Line
32 (31,5"/80 см диаг.)
1920 x 1080 (Full HD)
Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.
DisplayPort е цифрова връзка между компютър и монитор без каквото и да било конвертиране. С по-големи възможности от стандарта DVI, DisplayPort е напълно способен да поддържа до 15 м кабели и 10,8 Gbps скорост на пренос на данните. При тази висока скорост и с нулево забавяне получавате най-бързите скорости на обновяване и показване на изображенията, което превръща DisplayPort в най-добрия избор не само за офиса или дома, но и за по-високите изисквания на игрите и филмите, за редактиране на видеоклипове и други. Помислено е и за съвместимостта – чрез използването на различни адаптери.
Играенето не трябва да бъде избор между накъсан геймплей и разбити кадри. С новите монитори Philips не се налага. Насладете се на плавна производителност без артефакти при всякаква кадрова честота с технологията AMD FreeSync™, плавното бързо обновяване и ултрабързото време за реакция.
4.3
от 5
29
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
Nillson
28/07/2020
Україна
Очень удобно работать и смотреть фильмы!
Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата на използване 2020-01-28
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата на използване 2020-01-28
ЕленаК82
12/11/2019
Україна
Отличный
Купила монитор для работы. Боялась, что большой и будет не удобно. Но монитор превзошел все мои ожидания. Великолепный, стильный дизайн. Отлично и на столе и при креплении на стену. Очень удобно, глаза стали меньше уставать, да и малышня моя теперь мультики только тут смотрят, спасибо за встроенные динамики. Цветопередача шикарная. В общем, рекомендую всем своим знакомым.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Caroline
12/04/2019
Україна
Дуже класний продукт!!
Дуже гарний монітор, з крутим дизайном, чудові функції. Під великим враженням від покупки. Рекомендую!))
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм
Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE 1931
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Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.