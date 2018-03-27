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Извит LCD монитор с Ultra Wide-Color

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Извит LCD монитор с Ultra Wide-Color

278E9QJAB/00

Извит LCD монитор с Ultra Wide-Color

Прекратен продукт

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Софтуер и драйвери

Драйвери за Windows 7 - English (US)

  • версия: 278E9Q
  • ZIP файл, 11.3 kB
  • 27 March 2018

Драйвери за Windows 8 - English (US)

  • версия: 278E9Q
  • ZIP файл, 11.3 kB
  • 27 March 2018

Ръководства и документация

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 873.9 kB
  • 21 July 2026

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 2.7 MB
  • 20 July 2026

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