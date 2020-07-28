Прекратен продукт
278E9QJAB/00
Зашеметяващ цвят, максимално потапяне
Изживейте истинско потапяне с извитите монитори на Philips. Извитият 27" монитор E line ви предлага истински потопяващо изживяване със зашеметяващо качество на кристалноясната Full HD картина. Технологията Ultra wide-color носи качество на цветовете, което вдъхва живот на изображенията ви!
E Line
27" (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Играенето не трябва да бъде избор между накъсан геймплей и разбити кадри. С новите монитори Philips не се налага. Насладете се на плавна производителност без артефакти при всякаква кадрова честота с технологията AMD FreeSync™, плавното бързо обновяване и ултрабързото време за реакция.
Новият дисплей на Philips има изключително тънки рамки за минимално разсейване и максимално поле за гледане. Специално пригоден за инсталации с няколко дисплея или за разполагане под наклон, подходящо за игри, графичен дизайн и професионални приложения, дисплеят със свръхтънка рамка ви дава усещането, че използвате един голям дисплей.
Проучвания показват,че също както ултравиолетовите лъчи причиняват увреждания на очите, късите вълни сини светлинни лъчи от LED екрани може да причинят увреждания на очите и да окажат ефект върху зрението с времето. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни.
4.3
от 5
29
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
Nillson
28/07/2020
Україна
Очень удобно работать и смотреть фильмы!
Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата на използване 2020-01-28
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата на използване 2020-01-28
ЕленаК82
12/11/2019
Україна
Отличный
Купила монитор для работы. Боялась, что большой и будет не удобно. Но монитор превзошел все мои ожидания. Великолепный, стильный дизайн. Отлично и на столе и при креплении на стену. Очень удобно, глаза стали меньше уставать, да и малышня моя теперь мультики только тут смотрят, спасибо за встроенные динамики. Цветопередача шикарная. В общем, рекомендую всем своим знакомым.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Caroline
12/04/2019
Україна
Дуже класний продукт!!
Дуже гарний монітор, з крутим дизайном, чудові функції. Під великим враженням від покупки. Рекомендую!))
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм
Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE 1931
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Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.