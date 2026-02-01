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Прекратен продукт

LCD монитор с Ultra Wide-Color

276E9QSB/00

Зашеметяващ цвят, стилен дизайн

Мониторът Philips E Line разполага със стилен дизайн и невероятна характеристика на картината. Full HD дисплеят с тясна рамка с Ultra Wide-Color ви предоставя реалистични визуални ефекти. Насладете се на превъзходно гледане в стилен дизайн.

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Зашеметяващ цвят, стилен дизайн

  • E Line

  • 27" (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.

Дисплей с тънка рамка за безупречен външен вид

Новият дисплей на Philips има изключително тънки рамки за минимално разсейване и максимално поле за гледане. Специално пригоден за инсталации с няколко дисплея или за разполагане под наклон, подходящо за игри, графичен дизайн и професионални приложения, дисплеят със свръхтънка рамка ви дава усещането, че използвате един голям дисплей.

Режим LowBlue за ненатоварваща за очите работа

Проучвания показват,че също както ултравиолетовите лъчи причиняват увреждания на очите, късите вълни сини светлинни лъчи от LED екрани може да причинят увреждания на очите и да окажат ефект върху зрението с времето. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни.

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      2. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      3. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      4. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      5. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.