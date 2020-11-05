Прекратен продукт
276E9QDSB/01
Зашеметяващ цвят, стилен дизайн
Мониторът Philips E Line разполага със стилен дизайн и невероятна характеристика на картината. Full HD дисплеят с тясна рамка с Ultra Wide-Color ви предоставя реалистични визуални ефекти. Насладете се на превъзходно гледане в стилен дизайн.
E Line
27" (68,6 см)
Full HD (1920 x 1080)
Играенето не трябва да бъде избор между накъсан геймплей и разбити кадри. С новите монитори Philips не се налага. Насладете се на плавна производителност без артефакти при всякаква кадрова честота с технологията AMD FreeSync™, плавното бързо обновяване и ултрабързото време за реакция.
Технологията Ultra Wide-Color предоставя по-широк спектър от цветове за брилянтна картина. По-широката "цветова гама" на Ultra Wide-Color предоставя по-естествени зелени, по-ярки червени и по-наситени сини нюанси. Насладете се на по-живи и наситени цветове на мултимедийно съдържание, забавление, изображения и дори продуктивност с технологията Ultra Wide-Color.
Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.
4.9
от 5
7
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Дата на използване 2019-10-05
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Дата на използване 2019-10-05
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Дата на използване 2020-04-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Дата на използване 2020-04-20
Taniapopova
01/04/2019
Україна
Чудовий монітор!
Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226E9QDSB РК-монітор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226E9QDSB РК-монітор
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната резолюция работи само за HDMI входа.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Advanced Micro Devices, Inc 2015. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, FreeSync и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена са само за информационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE 1931
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.