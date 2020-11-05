Прекратен продукт
E Line
27" (68,6 см)
Full HD (1920 x 1080)
Технологията Ultra Wide-Color предоставя по-широк спектър от цветове за брилянтна картина. По-широката "цветова гама" на Ultra Wide-Color предоставя по-естествени зелени, по-ярки червени и по-наситени сини нюанси. Насладете се на по-живи и наситени цветове на мултимедийно съдържание, забавление, изображения и дори продуктивност с технологията Ultra Wide-Color.
Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.
Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.
Награди
4.9
от 5
7
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Taniapopova
01/04/2019
Україна
Чудовий монітор!
Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226E9QDSB РК-монітор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226E9QDSB РК-монітор
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната резолюция работи само за HDMI входа.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
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Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE 1931
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.