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    Зашеметяващ цвят, стилен дизайн
  • Зашеметяващ цвят, стилен дизайн
  • Зашеметяващ цвят, стилен дизайн

Прекратен продукт

LCD монитор с Ultra Wide-Color

276E9QDSB/00

4.9
| (7) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

1 награда

Зашеметяващ цвят, стилен дизайн
Мониторът Philips E Line разполага със стилен дизайн и невероятна характеристика на картината. Full HD дисплеят с тясна рамка с Ultra Wide-Color ви предоставя реалистични визуални ефекти. Насладете се на превъзходно гледане в стилен дизайн.
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Зашеметяващ цвят, стилен дизайн

  • E Line

  • 27" (68,6 см)

  • Full HD (1920 x 1080)

По-широка гама от цветове с Ultra Wide-Color за ярка картина

По-широка гама от цветове с Ultra Wide-Color за ярка картина

Технологията Ultra Wide-Color предоставя по-широк спектър от цветове за брилянтна картина. По-широката "цветова гама" на Ultra Wide-Color предоставя по-естествени зелени, по-ярки червени и по-наситени сини нюанси. Насладете се на по-живи и наситени цветове на мултимедийно съдържание, забавление, изображения и дори продуктивност с технологията Ultra Wide-Color.

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.

Технически данни

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Награди

  • Award image AWARD-7185178

Отзиви

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4.9

от 5

7

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

01/04/2019

Україна

Україна

Чудовий монітор!

Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226E9QDSB РК-монітор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226E9QDSB РК-монітор

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      5. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      6. Зона sRGB, базирана на CIE 1931

      7. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.