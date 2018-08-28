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4K Ultra HD LCD монитор

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4K Ultra HD LCD монитор

276E8VJSB/00

4K Ultra HD LCD монитор

Прекратен продукт

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Софтуер и драйвери

Драйвери за Windows 8 - English (US)

  • версия: 276E8V
  • ZIP файл, 11 kB
  • 28 August 2018

Драйвери за Windows 7 - English (US)

  • версия: 276E8V
  • ZIP файл, 11 kB
  • 28 August 2018

Ръководства и документация

Известие за сертифициране по TCO - English (US)

  • PDF файл, 135.7 kB
  • 2 June 2023

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 4.7 MB
  • 12 June 2023

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