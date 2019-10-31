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    Великолепна гледка в елегантен дизайн
  • Великолепна гледка в елегантен дизайн
  • Великолепна гледка в елегантен дизайн
  • Великолепна гледка в елегантен дизайн
  • Великолепна гледка в елегантен дизайн
  • Energy Label Europe F
    Великолепна гледка в елегантен дизайн
  • Великолепна гледка в елегантен дизайн
  • Великолепна гледка в елегантен дизайн
  • Великолепна гледка в елегантен дизайн
  • Великолепна гледка в елегантен дизайн

Прекратен продукт

4K Ultra HD LCD монитор

276E8VJSB/00

4.2
| (5) Отзиви | 80% препоръчват този продукт
Великолепна гледка в елегантен дизайн
27" 4K UHD монитор на Philips осигурява изключително ясно качество на картината. 4K UHD с широк ъгъл на гледане предоставя същата максимална яснота и реалистични визуални ефекти от всеки ъгъл на гледане. Картината без трептене намалява умората на очите след продължителна употреба.
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Великолепна гледка в елегантен дизайн

  • E Line

  • 27" (68,6 см)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Разделителна способност UltraClear 4K UHD (3840x2160) за прецизност

Разделителна способност UltraClear 4K UHD (3840x2160) за прецизност

Тези дисплеи Philips използват високоефективни панели, за да осигурят изображения с разделителна способност UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлни изображения за CAD решения, използвате 3D графични приложения, или сте финансов гений, който работи над огромни електронни таблици, дисплеите Philips ще вдъхнат живот на изображенията и графиките ви.

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

Дисплей с тънка рамка за безупречен външен вид

Дисплей с тънка рамка за безупречен външен вид

Новият дисплей на Philips има изключително тънки рамки за минимално разсейване и максимално поле за гледане. Специално пригоден за инсталации с няколко дисплея или за разполагане под наклон, подходящо за игри, графичен дизайн и професионални приложения, дисплеят със свръхтънка рамка ви дава усещането, че използвате един голям дисплей.

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

5

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

4
3
2

31/10/2019

Україна

Україна

гарний продукт, рекомендую

1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный монитор!

Монитор, судя по характеристикам заслуживает внимания.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

03/12/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do grafiki

Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć

Предимства

Jakośc

Недостатъци

brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

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      2. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      3. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      4. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      5. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.