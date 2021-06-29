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  • Ярки, отчетливи изображения от край до край
  • Ярки, отчетливи изображения от край до край

Прекратен продукт

Full HD LCD монитор

273V7QJAB/01

4.8

| (8) Отзиви | 88% препоръчват този продукт

Ярки, отчетливи изображения от край до край

Перфектен, всеобхватен дисплей с поразителни образи, които се разтягат от край до край, не натоварва очите при работа, в компактен свръхтънък дизайн.

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Ярки, отчетливи изображения от край до край

  • V Line

  • 27" (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Режим EasyRead за четене като на хартия

Насладете се на по-голям комфорт и по-добра четливост при четене на дълги документи с много текст. Режимът EasyRead създава усещане за четене като на хартия, което е по-щадящо за очите, като регулира цветовете и нивата на мащабиране на дисплея, за да симулира усещането от четене на истинска хартия – директно на вашия цифров дисплей.

VESA монтирането позволява гъвкавост

Дисплей с тънка рамка за безупречен външен вид

Новият дисплей на Philips има изключително тънки рамки за минимално разсейване и максимално поле за гледане. Специално пригоден за инсталации с няколко дисплея или за разполагане под наклон, подходящо за игри, графичен дизайн и професионални приложения, дисплеят със свръхтънка рамка ви дава усещането, че използвате един голям дисплей.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

8

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

4
2
1

29/06/2021

Україна

Україна

отличний монитор за хорошу цену

отличний монитор за хорошу цену служит около 3 лет проблем не било

Предимства

отличний монитор за хорошу цену

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V7QJAB РК-монітор Full HD

Date of Use 2019-06-29

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V7QJAB РК-монітор Full HD

Date of Use 2019-06-29

26/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Потвърден купувач

Odličan monitor

Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .

Предимства

Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .

Недостатъци

Za sada bez ikakvih primjedbi .

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-11-26

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-11-26

19/10/2024

Magyarország

Magyarország

IPS monitor, ami TV-nek is kiváló

27"-os monitorra volt szükségem, mert az előző 22"-os TV-Monitor 10 év után bemondta az unalmast. Továbbá 1,5 dioptriás szemüveg kell már közelre. FHD, IPS képernyő, 75 Hz képfrissítés, 2W-os beépített hangszóró (TV nézéshez). Kategóriájában nagyon jó ár. Sz.gép - monitor: VGA (D-SUB) , Voda TV-Box - Monitor: HDMI csatlakozón. (DP és fejhallgató csati kihasználatlan jelenleg.)

Предимства

Az értékelésben felsoroltak.

Недостатъци

Nincs hozzá távirányító, ezért 2 aktív kimenet között nem lehet választani, egyszerre csak 1 lehet aktív.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2023-09-19

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2023-09-19

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      2. Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse