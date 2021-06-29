Прекратен продукт
273V7QJAB/01
Ярки, отчетливи изображения от край до край
Перфектен, всеобхватен дисплей с поразителни образи, които се разтягат от край до край, не натоварва очите при работа, в компактен свръхтънък дизайн.
V Line
27" (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Насладете се на по-голям комфорт и по-добра четливост при четене на дълги документи с много текст. Режимът EasyRead създава усещане за четене като на хартия, което е по-щадящо за очите, като регулира цветовете и нивата на мащабиране на дисплея, за да симулира усещането от четене на истинска хартия – директно на вашия цифров дисплей.
Новият дисплей на Philips има изключително тънки рамки за минимално разсейване и максимално поле за гледане. Специално пригоден за инсталации с няколко дисплея или за разполагане под наклон, подходящо за игри, графичен дизайн и професионални приложения, дисплеят със свръхтънка рамка ви дава усещането, че използвате един голям дисплей.
4.8
от 5
8
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
djo777
29/06/2021
Україна
отличний монитор за хорошу цену
отличний монитор за хорошу цену служит около 3 лет проблем не било
Предимства
отличний монитор за хорошу цену
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273V7QJAB РК-монітор Full HD
Date of Use 2019-06-29
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273V7QJAB РК-монітор Full HD
Date of Use 2019-06-29
valteduk
26/12/2020
Hrvatska
Потвърден купувач
Odličan monitor
Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .
Предимства
Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .
Недостатъци
Za sada bez ikakvih primjedbi .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-11-26
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-11-26
Beba Snake
19/10/2024
Magyarország
IPS monitor, ami TV-nek is kiváló
27"-os monitorra volt szükségem, mert az előző 22"-os TV-Monitor 10 év után bemondta az unalmast. Továbbá 1,5 dioptriás szemüveg kell már közelre. FHD, IPS képernyő, 75 Hz képfrissítés, 2W-os beépített hangszóró (TV nézéshez). Kategóriájában nagyon jó ár. Sz.gép - monitor: VGA (D-SUB) , Voda TV-Box - Monitor: HDMI csatlakozón. (DP és fejhallgató csati kihasználatlan jelenleg.)
Предимства
Az értékelésben felsoroltak.
Недостатъци
Nincs hozzá távirányító, ezért 2 aktív kimenet között nem lehet választani, egyszerre csak 1 lehet aktív.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2023-09-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2023-09-19
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse