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Прекратен продукт

Full HD LCD монитор

273V7QDSB/01

4.3

| (27) Отзиви | 84% препоръчват този продукт

Ярки, отчетливи изображения от край до край

Перфектен, всеобхватен дисплей с поразителни образи, които се разтягат от край до край, не натоварва очите при работа, в компактен свръхтънък дизайн.

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Ярки, отчетливи изображения от край до край

  • V Line

  • 27" (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

VESA монтирането позволява гъвкавост

VESA монтирането позволява гъвкавост

Компактната конструкция пести място

Режим EasyRead за четене като на хартия

Насладете се на по-голям комфорт и по-добра четливост при четене на дълги документи с много текст. Режимът EasyRead създава усещане за четене като на хартия, което е по-щадящо за очите, като регулира цветовете и нивата на мащабиране на дисплея, за да симулира усещането от четене на истинска хартия – директно на вашия цифров дисплей.

Технически данни

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4.3

от 5

27

Отзиви

84%

препоръчват този продукт

26/06/2020

България

България

Добър бюджетен монитор

Много добър монитор в съотношение цена качество. Доволен съм изцяло от покупката

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 243V7QDSB Full HD LCD монитор

Дата на използване 2020-02-26

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 243V7QDSB Full HD LCD монитор

Дата на използване 2020-02-26

09/05/2024

Srbija

Srbija

Monitor 243V7QDSB/00

Odličan monitor. Prema ceni i kvalitet, ali viši kvalitet u odnosu na cenu.

Предимства

Odličan monitor za pregledanje interneta.

Недостатъци

Nema zamerki.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Дата на използване 2024-04-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Дата на използване 2024-04-09

23/09/2023

Україна

Україна

Потвърден купувач

Чудовий монітор,відмінний функціонал

Відиінна ціна,якість,функціонал,гарне зображення..

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD

Дата на използване 2023-08-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD

Дата на използване 2023-08-23

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