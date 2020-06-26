Прекратен продукт
273V7QDSB/01
Ярки, отчетливи изображения от край до край
Перфектен, всеобхватен дисплей с поразителни образи, които се разтягат от край до край, не натоварва очите при работа, в компактен свръхтънък дизайн.
V Line
27" (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Насладете се на по-голям комфорт и по-добра четливост при четене на дълги документи с много текст. Режимът EasyRead създава усещане за четене като на хартия, което е по-щадящо за очите, като регулира цветовете и нивата на мащабиране на дисплея, за да симулира усещането от четене на истинска хартия – директно на вашия цифров дисплей.
4.3
от 5
27
Отзиви
84%
препоръчват този продукт
Zlatev
26/06/2020
България
Добър бюджетен монитор
Много добър монитор в съотношение цена качество. Доволен съм изцяло от покупката
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 243V7QDSB Full HD LCD монитор
Дата на използване 2020-02-26
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 243V7QDSB Full HD LCD монитор
Дата на използване 2020-02-26
Tadija
09/05/2024
Srbija
Monitor 243V7QDSB/00
Odličan monitor. Prema ceni i kvalitet, ali viši kvalitet u odnosu na cenu.
Предимства
Odličan monitor za pregledanje interneta.
Недостатъци
Nema zamerki.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Дата на използване 2024-04-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Дата на използване 2024-04-09
Kfelenko
23/09/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Чудовий монітор,відмінний функціонал
Відиінна ціна,якість,функціонал,гарне зображення..
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD
Дата на използване 2023-08-23
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Monitor 243V7QDSB РК-монітор Full HD
Дата на използване 2023-08-23
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната резолюция работи само за HDMI входа.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse