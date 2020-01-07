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  • Energy Label Europe B
    Прекрасни LED образи с живи цветове
  • Прекрасни LED образи с живи цветове
  • Energy Label Europe B
    Прекрасни LED образи с живи цветове
  • Прекрасни LED образи с живи цветове

Прекратен продукт

LCD монитор със SmartControl Lite

273V5LHSB/00

4.8
| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Прекрасни LED образи с живи цветове
Наслаждавайте се на жив светодиоден образ на този голям дисплей Philips. С HDMI и SmartControl lite той е един прекрасен избор!
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Прекрасни LED образи с живи цветове

  • V Line

  • 27" (68,6 см)

Светодиодна технология за живи цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

Лесна настройка на работата на дисплея със SmartControl Lite

SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

07/01/2020

България

България

Потвърден купувач

Продукта ме задоволява напълно.

Филипс, винаги са държали на качеството и добрия дизайн.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite

26/04/2020

Polska

Polska

Потвърден купувач

Świetny monitor

Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

09/02/2020

România

România

E Philips

Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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