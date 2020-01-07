Прекратен продукт
273V5LHSB/00
V Line
27" (68,6 см)
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.
SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.
4.8
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Томтом
07/01/2020
България
Потвърден купувач
Продукта ме задоволява напълно.
Филипс, винаги са държали на качеството и добрия дизайн.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite
Eurynomos
26/04/2020
Polska
Потвърден купувач
Świetny monitor
Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
titomas
09/02/2020
România
E Philips
Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse