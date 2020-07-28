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Прекратен продукт

QHD LCD монитор

272B8QJEB/01

4.4

| (7) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Кристално ясна картина

Свършете най-добрата си работа с 27-инчовия монитор Quad HD на Philips. Кристално ясния Quad HD ви дава пространството и яснотата да виждате своята работа. Функции като Flicker-free и режима LowBlue не натоварват очите ви.

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Кристално ясна картина

  • B Line

  • 27" (68,6 см)

  • Quad HD (2560 x 1440)

1,074 милиарда цвята за плавна градация на цветовете и детайлите

10-битовият дисплей осигурява богата цветова гама с 1,074 милиарда цвята и 12-битова вътрешна обработка за пресъздаване на плавни и естествени цветове без градация и цветни ивици.

Създаден да отговаря на екологичните стандарти

Създаден за устойчивост и намалени експлоатационни разходи, този монитор отговаря на екологичните стандарти. Например: ENERGY STAR, EPEAT, Сертифицирано по TCO. За повече информация относно сертификатите, моля, посетете: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ Сертифицирано по TCO: https://tcocertified.com/

Режим LowBlue за ненатоварваща за очите работа

Проучвания показват,че също както ултравиолетовите лъчи причиняват увреждания на очите, късите вълни сини светлинни лъчи от LED екрани може да причинят увреждания на очите и да окажат ефект върху зрението с времето. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

7

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2
1

28/07/2020

Україна

Україна

функції у іиробу супер

Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору

Предимства

приємний екран, великий і гарний

Недостатъци

підставка трохи аби іншого формату

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 230B8QJEB РК-монітор

Дата на използване 2020-03-28

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 230B8QJEB РК-монітор

Дата на използване 2020-03-28

10/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

vrhunski proizvod

jako dobar monitor, odličnih karakteristika. top proizvod

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 272B8QJEB QHD LCD monitor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 272B8QJEB QHD LCD monitor

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor v dané třídě

Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.

Предимства

Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Дата на използване 2020-05-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Дата на използване 2020-05-04

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      2. Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      4. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.