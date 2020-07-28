Прекратен продукт
272B8QJEB/01
Кристално ясна картина
Свършете най-добрата си работа с 27-инчовия монитор Quad HD на Philips. Кристално ясния Quad HD ви дава пространството и яснотата да виждате своята работа. Функции като Flicker-free и режима LowBlue не натоварват очите ви.
B Line
27" (68,6 см)
Quad HD (2560 x 1440)
10-битовият дисплей осигурява богата цветова гама с 1,074 милиарда цвята и 12-битова вътрешна обработка за пресъздаване на плавни и естествени цветове без градация и цветни ивици.
Създаден за устойчивост и намалени експлоатационни разходи, този монитор отговаря на екологичните стандарти. Например: ENERGY STAR, EPEAT, Сертифицирано по TCO. За повече информация относно сертификатите, моля, посетете: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ Сертифицирано по TCO: https://tcocertified.com/
Проучвания показват,че също както ултравиолетовите лъчи причиняват увреждания на очите, късите вълни сини светлинни лъчи от LED екрани може да причинят увреждания на очите и да окажат ефект върху зрението с времето. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни.
4.4
от 5
7
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
28/07/2020
Україна
функції у іиробу супер
Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору
Предимства
приємний екран, великий і гарний
Недостатъци
підставка трохи аби іншого формату
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 230B8QJEB РК-монітор
Дата на използване 2020-03-28
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 230B8QJEB РК-монітор
Дата на използване 2020-03-28
gargamel
10/12/2018
Hrvatska
vrhunski proizvod
jako dobar monitor, odličnih karakteristika. top proizvod
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 272B8QJEB QHD LCD monitor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 272B8QJEB QHD LCD monitor
sizemore
04/05/2021
Česká republika
Výborný monitor v dané třídě
Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.
Предимства
Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Дата на използване 2020-05-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Дата на използване 2020-05-04
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.